Ontdek de kansen van remote inzet van Zuid-Afrikaans talent

Joanknecht is een strategische samenwerking aangegaan met iSprout om gekwalificeerde Zuid-Afrikaanse accountants aan te trekken en zo de arbeidsmarktkrapte te lijf te gaan.

De woorden ‘krapte op de arbeidsmarkt’ dekken de lading niet meer. Gekwalificeerde medewerkers zijn nauwelijks meer te vinden en de instroom op hbo’s en universiteiten is te laag om de tekorten aan te vullen. Intussen groeit de hoeveelheid werk. Voor klanten heeft dat twee vervelende gevolgen: er is te weinig capaciteit om al het werk uit te voeren en de gestegen loonkosten nemen een flinke prijsstijging met zich mee. Een onhoudbare situatie.

Genoeg redenen voor Stefan Suy, eindverantwoordelijk partner voor HR en de Assurance-praktijk van Joanknecht en Tim Kuijpers, partner en cluster lead talentmanagement bij Joanknecht, om een strategische samenwerking aan te gaan met iSprout. Stefan Suy: ‘Er blijkt een overvloed aan goed gekwalificeerde Zuid-Afrikaanse accountants te zijn. Sinds enkele maanden heeft iSprout een kantoor in Kaapstad en talenten in dienst die exclusief voor Joanknecht worden ingezet.’ Tim Kuijpers: ‘De eerste ervaringen zijn zeer positief, zowel met de manier van samenwerken als de kwaliteit van het werk. Nu het concept voor ons succesvol blijkt, delen we onze ervaringen en ons enthousiasme graag met andere accountantskantoren in Nederland.’

Migreren kan toch ook?

‘Klopt. Het eerste contact met iSprout vond in dat kader plaats in het voorjaar van 2023’, vertelt Tim Kuijpers. ‘Zij startten toen met de plaatsing van Zuid-Afrikaanse medewerkers bij Nederlandse bedrijven en vroegen ons of we interesse hadden. Daar zijn we na wat onderzoek op ingegaan en inmiddels werken en wonen er vier Zuid-Afrikaanse collega’s in Eindhoven. Inhoudelijk gaat dat goed, maar we hebben al snel geconstateerd dat het om meerdere redenen op grotere schaal geen duurzaam concept is. Ten eerste haal je mensen weg uit hun vertrouwde omgeving en geef je ze de pittige taak om iets volledig nieuws op te bouwen. Ten tweede is het financieel ongunstig, want het benodigde salaris ligt, vanwege de werkvergunning, hoger dan voor een vergelijkbaar gekwalificeerde lokale medewerker. Ten derde is het niet onze intentie om een ‘brain drain’ uit te voeren. Voor de toekomst en de economie van Zuid-Afrika is het beter als talent in het land blijft.’ Stefan Suy: ‘Daarom hebben we iSprout gevraagd om de mogelijkheden van remote werken te onderzoeken.’

Op werkbezoek

Dat bracht het balletje snel aan het rollen. Stefan Suy: ‘Samen hebben we de mogelijkheden in kaart gebracht en Zuid-Afrika bezocht. We wilden een gevoel krijgen bij Kaapstad, de Universiteit van Stellenbosch, het kantoor waar onze collega’s zouden gaan werken en natuurlijk de kandidaten zelf. iSprout heeft een sterk netwerk en voert de eerste werving uit. De definitieve selectie doen we zelf. Zo weten we zeker dat iemand een echte match met Joanknecht is en precies de juiste werkervaring heeft. Het is prettig om dat gesprek persoonlijk te voeren.’ Tim Kuijpers: ‘Na een jaar samenwerking verloopt de werving en selectie heel soepel. iSprout kent onze visie en kernwaarden en komt zo steeds sneller tot de meest geschikte kandidaat.’

Taal en cultuur

Wat betekent remote samenwerken met Zuid-Afrikanen in de praktijk? Stefan: ‘Wij nemen mensen aan die een universitaire studie hebben voltooid en minimaal drie jaar werkervaring hebben. Want in die drie jaar schrijven ze artikelen en doen ze ervaring op, waarna ze een CA(SA) titel kunnen behalen, het equivalent van een RA-titel.’ Tim Kuijpers: ‘Alle medewerkers spreken Afrikaans en we merken dat dit de taalbarrière een stuk kleiner maakt. Bovendien spreken ze perfect Engels. Qua cultuur zijn er weinig verschillen. Wij zijn iets directer, zij zijn gewend aan meer hiërarchie, maar we wennen heel gemakkelijk aan elkaar.’

Teamgevoel

Tim Kuijpers (l) en Stefan Suy (r)

Stefan Suy: ‘Onze grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat mensen die fulltime remote werken zich onderdeel voelen van Joanknecht. De eerste vier maanden werken er daarom elke maand twee Nederlandse collega’s in Kaapstad om de nieuwe collega’s intensief te begeleiden. Tim Kuijpers en ik gaan zelf ook nog een periode die kant op om goed betrokken te blijven. In september komen alle Zuid-Afrikaanse medewerkers voor twee weken naar Nederland. Dan kunnen ze meer collega’s ontmoeten, klanten bezoeken en de regio ontdekken.’ Tim Kuijpers: ‘Voor de langere termijn kijken we ook naar mogelijkheden zoals workations voor Nederlandse collega’s. Als er regelmatig een paar mensen naar Kaapstad gaan, behoud je toch makkelijker de binding met de mensen daar.’

Intussen werkt iSprout lokaal aan het opbouwen van een community. Stefan Suy: ‘Als strategisch samenwerkingspartner besteden zij ook veel aandacht aan onze mensen. Ze organiseren activiteiten om meer onderlinge verbondenheid en gezelligheid te creëren. Ook dat draagt bij aan de binding met Joanknecht.’

Samen maken we toekomst

De remote samenwerking met Zuid-Afrikaanse collega’s is niet bedoeld als tijdelijke vergroting van capaciteit of als flexibele schil. Stefan Suy: ‘We zien het als een duurzame investering in een langetermijnoplossing. We kiezen voor mensen die we gedurende hun carrière op verschillende niveaus in kunnen zetten. Mensen die kunnen doorgroeien, werk kunnen doorstoten en nieuwe starters gaan begeleiden. Wat ons betreft zijn het ‘Joanknechters’ zoals alle andere collega’s. Met commitment voor meerdere jaren, een goed salaris en alle ruimte om samen iets moois op te bouwen.’ Tim Kuijpers: ‘Dankzij deze stap kunnen we meer klanten gaan bedienen. Dat is ook de reden dat we een duurzame manier van werken zochten. We rekenen voor onze dienstverlening echt op onze Zuid-Afrikaanse collega’s, nu en in de toekomst.’

Samen sterker

‘Momenteel versterken drie Zuid-Afrikaanse collega’s onze teams. We hebben de intentie om voor meer functies in Zuid-Afrika te werven, zodat we naast uitbreiding van capaciteit op Assurance ook kunnen uitbreiden op IT-audit en Accountancy. Omdat we vinden dat er een gezonde balans moet zijn tussen collega’s die fysiek contact met onze klanten hebben en collega’s die op afstand werken, zal het totaal aantal medewerkers relatief laag blijven, denk aan tien tot twaalf mensen. We hopen andere kantoren in onze branche te enthousiasmeren voor deze manier van werken, zodat een duurzaam businessmodel ontstaat. Onze remote collega’s maken dan deel uit van een grotere community, ook al werken ze niet allemaal voor hetzelfde kantoor in Nederland. Voor iSprout is het van belang dat het businessmodel in Zuid-Afrika voldoende omvang heeft. En voor Nederlandse kantoren kan het, net als voor ons, een (gedeeltelijke) oplossing voor het arbeidstekort zijn.’

Meer weten?

Stefan Suy en Tim Kuijpers komen graag bij je op bezoek om over hun ervaringen te vertellen en over een mogelijke samenwerking te praten. Neem contact met één van hen op via: +31 40 844 70 00.