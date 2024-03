Onderzoek KPMG naar voormalig Ajax-directeur Mislintat bijna afgerond

Het onderzoek dat KPMG doet naar de rol en belangen van de weggestuurde Ajax-directeur voetbalzaken Sven Mislintat is bijna klaar. Dat meldt Ajax bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Vooruitlopend op de uitkomsten zijn er alvast enkele maatregelen genomen.

Mogelijke belangenverstrengeling

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat werd afgelopen najaar ontslagen. Mislintat trad in mei aan bij de club uit de hoofdstad. De Duitser haalde in de zomer voor 105 miljoen euro twaalf spelers naar Amsterdam. Het ontslag volgde onder meer op berichtgeving van de NOS, waarin melding werd gemaakt van mogelijke belangenverstrengeling bij een transfer van Ajax-speler Borna Sosa naar Ajax die werd begeleid door een zakenrelatie van Mislintat.

Onderzoek KPMG

Ajax kondigde daarna aan dat er een onafhankelijk, extern onderzoek wordt uitgevoerd door een forensische accountant. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vroeg in een brief aan Ajax namens beleggers om meer informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. De VEB vond dat haast was geboden. KPMG kreeg de opdracht om te onderzoeken wat de rol en belangen van de ontslagen directeur voetbalzaken was in verschillende transacties onder verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen.

Update

Bij de laatste halfjaarcijfers geeft Ajax nu ook een update over het KPMG-onderzoek: “Uit dit onderzoek moet blijken of er sprake is geweest van belangenverstrengeling. Dit onderzoek ziet toe op de gehele periode dat de directeur voetbalzaken werkzaam was bij Ajax. Het onderzoeksproces bevindt zich in de afrondende fase. Na afronding zullen de belangrijkste bevindingen en conclusies van dit onderzoek door Ajax openbaar worden gemaakt. Daarna wordt een buitengewone vergadering van aandeelhouders uitgeschreven om deze bevindingen en conclusies met de aandeelhouders te kunnen bespreken.”

Protocol belangenverstrengeling

Ook zijn er al enkele maatregelen genomen, meldt de club: “Vooruitlopend op de afronding van het onderzoek is een Protocol Beoordeling Belangenverstrengeling ingevoerd en is binnen de RvC een Integriteitscommissie gevormd. Deze Commissie ziet toe op de naleving van dit Protocol en adviseert de RvC bij een (potentieel) tegenstrijdig belang bij de leden van de directie en/of RvC.”