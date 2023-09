VEB wil opheldering van Ajax over forensisch onderzoek accountant

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft in een brief aan Ajax namens beleggers om meer informatie gevraagd over de gang van zaken rond dat een extern onderzoek dat momenteel door een forensische accountant wordt uitgevoerd.

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat werd onlangs ontslagen. Mislintat trad in mei aan bij de club uit de hoofdstad. De Duitser haalde deze zomer voor 105 miljoen euro twaalf spelers naar Amsterdam. Het ontslag volgde onder meer op berichtgeving van de NOS, waarin melding werd gemaakt van mogelijke belangenverstrengeling bij een transfer van Ajax-speler Borna Sosa naar Ajax die werd begeleid door een zakenrelatie van Mislintat.

Onderzoek accountant

Ajax kondigde daarna aan dat er een onafhankelijk, extern onderzoek wordt uitgevoerd door een forensische accountant. De aandeelhouders willen nu meer duidelijkheid over dat onderzoek. In een brief aan de voetbalclub wordt onder meer gevraagd wie het onderzoek uitvoert, wat de onderzoeksopdracht is en welke transfers worden onderzocht.

Haast geboden

De VEB vindt dat haast geboden is: ‘Gezien de hoge dynamiek rond bestuur en commissarissen en de hoge dynamiek rond de organisatie van Ajax acht de VEB het noodzakelijk dat het onderzoek van de forensisch accountant op zo kort mogelijk termijn wordt afgerond en tot conclusies leidt.’ Daarom willen de aandeelhouders ook weten wanneer de conclusies uit het onderzoek van de externe forensische accountant verwacht kunnen worden.

Ook is voor de VEB al helder dat er wat schort aan de interne organisatie van Ajax, blijkt uit de brief: ‘De recente geschiedenis van Ajax wordt gekenmerkt door periodes van voorspoed, afgewisseld

met tijden van bestuurlijke chaos. Klaarblijkelijk is het systeem van checks and balances bij Ajax

door de tijd heen niet robuust.’

De brief is hier te vinden.