Forensisch accountants onderzoeken Ajax, vragen bij intern toezicht

Technisch directeur Sven Mislintat van Ajax heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De club heeft forensisch accountants gevraagd de kwestie te onderzoeken. Er zijn vragen over het interne toezicht.

Mislintat trad in mei aan bij de club uit de hoofdstad. De Duitser haalde deze zomer voor 105 miljoen euro twaalf spelers naar Amsterdam. Een van die spelers, de Kroaat Borna Sosa, kocht Mislintat voor 8 miljoen op de laatste dag van de transferperiode. Dat deed hij via het zaakwaarnemerskantoor AKA Global.

Aandeelhouder

Mislintat is mede-eigenaar van MatchMetrics. Dit bedrijf scout potentiële spelers voor voetbalclubs op basis van een eigen database. Een week voor de transferperiode begon verhoogde Mislintat zijn belang in MatchMetrics van 20 naar 35 procent. Daarmee werd hij de grootste aandeelhouder. Op dezelfde dag, zo blijkt uit onderzoek van de NOS, verwierf AKA Global een belang van 3 procent in MatchMetrics.

Belangenverstrengeling?

In de laatste uren van de transferperiode droeg Mislintat de beoogde Ajax-aankoop Sosa om zijn eigen zaakwaarnemer te verruilen voor kantoor AKA Global. Dit bleek uit berichtgeving van NRC en De Telegraaf. Mislintat vertelde de media dat de overstap van Sosa nodig was om te transfer te volbrengen. TV-zender ESPN berichtte dat niet alleen Sosa via AKA Global naar Ajax kwam. Dat zou ook gelden voor derde keeper Diant Ramaj.

Governance code

Ajax was op de hoogte van Mislintats aandelen in MatchMetrics, maar niet dat zaakwaarnemerskantoor AKA Global ook aandelen in dit bedrijf had. Dat schuurt met de governance code van het beursgenoteerde Ajax. Daarin staat dat een bestuurder geen besluiten kan nemen over onderwerpen waarin hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Bij een beursgenoteerd bedrijf als Ajax was Mislintat verplicht die zakelijke relatie te melden, stelde de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) woensdagochtend. ‘Die belangen moeten op voldoende afstand zijn geplaatst.’

Mogelijk niet strafbaar

Het staat nog niet vast dat Mislintat persoonlijk verdiend heeft aan de omstreden transfers. Evenmin helder is of de technisch directeur juridisch iets kan worden verweten. ‘Het gaat er meer om dat je als Ajax zijnde wil dat jouw bestuurders onafhankelijk zijn ten opzichte van de partijen waarmee je zaken doet’, zegt hoogleraar sporteconomie aan de Erasmus Universiteit Thomas Peeters in dagblad Trouw. Dat was hier volgens Peeters waarschijnlijk niet het geval. Hij vindt dat Mislintat en AKA Global een gedeeld zakelijk belang hadden. Peeters hekelt ook het feit dat Mislintat de data van MatchMetrics niet alleen voor Ajax-aankopen gebruikt, maar spelersdata ook doorverkoopt aan buitenlandse clubs waarmee MatchMetrics samenwerkt.

Rammelend toezicht

Ajax heeft in een verklaring laten weten dat Mislintat meewerkt aan een onderzoek van forensisch accountants en volledige openheid van zaken geeft. De accountants dienen eerst te bepalen wat moet worden onderzocht, en vervolgens in hoeverre Mislintat juridisch of ethisch een scheve schaats heeft gereden. Op basis daarvan kan Ajax overgaan tot sancties voor Mislintat, die zich dinsdag verantwoordde, documenten aanleverde en ontkende dat hij of zijn bedrijf ook maar een cent aan de transfer verdient.

Hoogleraar Peeters vindt het raar dat Ajax kennelijk niet eerder de zakelijke belangen van de technisch directeur onderzocht. De NOS baseerde zich op het Duitse bedrijvenregister dat gewoon openbaar is. De hoogleraar zet in Trouw vraagtekens bij het interne financiële toezicht van de Amsterdamse club. Dat Mislintat als nieuwe directeur meer dan 100 miljoen euro kon uitgeven zonder goede controle op die twaalf transacties, vindt Peeters laakbaar. ‘Dat had zeker gecheckt moeten worden door de raad van commissarissen.’

‘Niet rooskleurig’

Ook de Vereniging van Effectenbezitters was kritisch op het toezicht van de Raad van Commissarissen. De VEB riep Ajax op alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, want de kwestie kan mogelijk het vertrouwen van aandeelhouders schaden. ‘Het is de grootste voetbalclub van Nederland en de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland. Het ziet er niet rooskleurig uit nu’, aldus een verklaring van de VEB.

Bron: Trouw

Foto: Jeollo von VfB-exklusiv.de