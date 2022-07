Van NOW-fraude verdachte vliegautobouwer: ‘Accountants stonden achter aanvraag’

Het bedrijf dat wordt verdacht van miljoenenfraude met NOW-steun, is PAL-V, fabrikant van vliegende auto’s. De arbeidsinspectie deed donderdag een inval bij de onderneming, maar directeur Robert Dingemanse zegt zich met behulp van drie accountantskantoren zowel aan de regels als aan de geest van de NOW-regeling te hebben gehouden.

De firma uit Raamsdonksveer kreeg donderdag bezoek van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie. PAL-V incasseerde miljoenen euro’s aan NOW-steun, maar draait een omzet van enkele tienduizenden euro’s. De inspectie twijfelt daarom aan de juistheid van de verstrekte informatie. Maar volgens Dingemanse is er niets aan de hand. Hij zegt twee gerenommeerde accountantsfirma’s ‘waaronder een van de Big Four’ te hebben geraadpleegd voor de aanvraag. Er zou nog een derde accountant bij betrokken zijn geweest, die goedkeuring zou hebben gegeven omtrent de rechtmatige ontvangst van de NOW-subsidie. Bovendien is er overlegd met het UWV, volgens Dingemanse omdat ‘de verhouding tussen weggevallen omzet en verkregen NOW ongebruikelijk’ was. En dat kwam weer omdat PAL-V een ‘start-upkarakter’ heeft.

Gyrocopteren vanaf 2024

De NOW-steun heeft ontslagen voorkomen, stelt PAL-V, dat vertrouwen heeft in de goede uitkomst van het onderzoek. Het bedrijf richt zich op de fabricage van gyrocopters: helikopters met een rotor zonder motor. Dit vehikel is toegelaten op de openbare weg, maar heeft wel een startbaan nodig om te kunnen vliegen. Met ingeklapte rotorbladen kan het toestel op de weg rijden. PAL-V (afkorting van Personal Air Land Vehicle) hoopt in 2024 de eerste klanten een toestel te leveren.

