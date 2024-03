Haagse formatie door de bril van de zakelijke onderhandelingstheorieën (9)

Het Haagse formatieproces bekeken door de bril van de theorieën over onderhandelen: wat viel Servaas Vrijburg de afgelopen tijd op? Een nieuwe aflevering.

Als zakelijk mediator is de kern van mijn vak het begeleiden van onderhandelingen. De meeste onderhandelingsprocessen vinden plaats buiten het gezichtsveld van anderen. In alle rust. Vanuit lerend perspectief is dat natuurlijk jammer. Bij het formeren van een nieuw kabinet is dat deels anders. Ik beschouw dit Haagse proces deze periode door de bril van de theorieën over onderhandelen. Daarbij blijf ik ver weg van politieke standpunten. Verder ben ik geen ‘insider’, zodat ik me zal richten op het zichtbare deel van dit proces.

Keken we de vorige keer naar de verschillende onderhandelingsstijlen van de onderhandelende partijen, vandaag ga ik in op de verschillende begeleidingsstijlen van de informateur(s). En … hoe om te gaan met emoties aan de onderhandelingstafel? Eerst de theorie met 12 tips.

De 4 begeleidingsstijlen

Een begeleider van onderhandelingen heeft grofweg de keuze uit 4 benaderingen c.q. stijlen: evaluatief, faciliterend, transformatief en narratief. Wat houden deze stijlen in, hoe kunnen ze onderhandelingen ondersteunen (of juist beperken), en wat kan een begeleider beter niet doen?

Evaluatief

Bij de evaluatieve benadering speelt de begeleider een actieve rol bij het aanreiken van oplossingen.

In de meeste gevallen zal de begeleider dan (moeten) beschikken over een zekere mate van inhoudelijke kennis.

Een valkuil van de evaluatieve benadering kan zijn dat de begeleider op de stoel van de onderhandelaar(s) gaat zitten, het graag wil ‘voorzeggen’, of in een te vroege fase of op een verkeerd moment naar de inhoud/oplossing wil gaan. De ervaring leert dat oplossingen die partijen zelf aandragen beter gedragen worden. Ook loopt de begeleider het risico dat een bepaalde oplossing de ene partij goed uitkomt, maar de andere partij juist weer niet. De neutrale positie kan dan in het ‘gedrang’ komen.

Tip 1: zet een evaluatieve benadering pas in als partijen zelf onvoldoende met oplossingen komen

Tip 2: geef partijen bovendien de keuze uit 2 of 3 opties in plaats van 1

Tip 3: start met oplossingen op hoofdlijnen (richtingen)

Tip 4: ga niet te snel c.q. te vroeg naar de details

Faciliterend

Bij een faciliterende benadering is de begeleider voornamelijk een procesbegeleider. Hij bewaakt en regisseert het proces en blijft zelf zoveel als mogelijk weg bij de inhoud. (Ook als hij denkt het beter te weten en/of de oplossing al te zien). De inhoud is aan partijen. Het is aan partijen om met (creatieve) oplossingen te komen.

Een valkuil van de faciliterende benadering is dat het langdradig kan worden indien partijen zelf niet of onvoldoende of zeer traag met eigen (creatieve) oplossingen komen.

Tip 5: zet desgewenst creatieve werkvormen in om het proces op gang te brengen

Tip 6: gebruik (licht) evaluatieve suggesties indien het proces (toch) dreigt te stagneren

Tip 7: als partijen echt niet tot oplossingen komen, kan de evaluatieve benadering dominanter

worden

Transformatief

Bij de transformatieve benadering ligt de nadruk op de relatie van de onderhandelende partijen. Deze stijl wordt ingezet als de (slechte) relatie de oplossing in de weg dreigt te gaan zitten of tenminste (sterk) beperkt. Relatieherstel is dan in veel gevallen een voorwaarde om er uit te komen met elkaar. De transformatieve benadering wordt veelal ingezet naarmate emoties een grote(re) rol spelen. Technieken uit de conflictcoaching kunnen hierbij helpend zijn. Emoties kunnen dan de ruimte krijgen die ze verdienen.

Een valkuil – zeker bij zakelijke onderhandelingen – is de soms te grote aandacht voor de emotionele kant. Hier kan een wezenlijk verschil aanwezig zijn met bijvoorbeeld familiemediation en buurtbemiddeling, waar de emotionele en relationele kant juist de kern van de kwestie kan vormen. Bij zakelijke onderhandelingen is die kans kleiner, maar zeker niet nul.

Tip 8: de kunst is om de emoties de ruimte te geven en te erkennen, en gelijktijdig te onderzoeken

welke plaats hieraan toekomt (voor alle partijen)

Tip 9: zet desgewenst (onderdelen van) werkvormen uit de transformatieve coaching in

Narratief

Bij de narratieve benadering zitten partijen veelal ‘vast’ in hun eigen verhaal, hun eigen waarheid. Bij deze benadering wordt gekeken of er ruimte is om meer flexibiliteit in het eigen verhaal te vinden. Gelijktijdig kan worden onderzocht of het zo erg is dat anderen er anders over denken. Agree to disagree kan helpen om een toekomstige oplossing of samenwerking te laten slagen. Verschillen hoeven deze niet in de weg te zitten.

Een valkuil kan zijn om te proberen om de verschillende narratieven op één noemer te krijgen. Dat is vaak een heilloze weg.

Tip 10: vaak kan het partijen al helpen om te accepteren dat er meerdere waarheden bestaan.

Nou en!

Tip 11: ook externaliseren wil nog wel eens helpen. De andere persoon wordt dan minder met die

‘onjuiste waarheid’ geïdentificeerd

Tip 12: zet desgewenst (onderdelen van) werkvormen uit de narratieve coaching in

De verschillende stijlen samengevat in een notendop

evaluatief meer inhoudelijk gericht (kennis)

faciliterend meer op het proces gericht (keuzes)

transformatief meer gericht op de onderlinge relatie (gedrag)

narratief meer gericht op acceptatie van verschillende waarden, waarheden en

zienswijzen (denkpatronen)

Wat zien we in Den Haag?

Wat hebben we kunnen waarnemen bij begeleiders Plassterk en Putters (tot nu toe)?

Aan tafel hebben we het niet kunnen waarnemen, maar een zekere indruk is er wel.

Plasterk

Bij Plasterk leek het erop dat hij bij aanvang voor de faciliterende benadering koos. De echte procesbegeleider. Vervolgens liep het vast. Dat kan zomaar gebeuren. De vraag is waarop?

Het lijkt erop dat de meer specifieke zienswijze van Omtzigt, en het vasthouden daaraan, een remmende werking opleverde. Zie aflevering 6 over ‘onderhandelen met moeilijke mensen’. Mogelijk heeft hij narratieve interventies gepleegd. Echter, al dan niet aanvullend kwam later naar buiten dat het er aan de onderhandelingstafel behoorlijk emotioneel aan toe ging. We zagen dan ook regelmatig dat er 1-op-1 gesprekken, bila’s en trila’s door Plassterk werden geïnitieerd, al dan niet in zijn bijzijn. Dit duidt op een overstap naar de transformatieve benadering. Bila’s en trila’s kunnen binnen de transformatieve benadering goede keuzes zijn. Wat het lastig maakt is dat de buitenwereld (publieke tribune) nagenoeg alleen maar vertraging ziet en niet begrijpt waar al dan ‘getreuzel’ voor nodig is.

Putters

Putters lijkt bij zijn start een andere keuze te hebben gemaakt, hetgeen ook in zekere mate besloten ligt in zijn opdracht. Putters lijkt te zijn gestart met de evaluatieve benadering. Hij heeft zich dermate goed laten voorlichten over de verschillende kabinetsvormen, dat hij vermoedelijke de meest deskundige is van alle partijen op dit punt. Mogelijk heeft hij suggesties gedaan die voor alle vier de partijen acceptabel genoeg zijn om verder te praten en lijkt ook NSC sindsdien stappen naar voren te willen maken. De politieke ‘stare down’ is mogelijk beëindigd. Vermoedelijk zal Putters – bij een eventuele vervolgopdracht – eerst weer terugkeren naar de faciliterende benadering.

Tot slot

Eén vraag staat nog open. Hoe nu om te gaan met emoties aan de zakelijke onderhandelingstafel? Deze vraag valt feitelijk uiteen in twee deelvragen, namelijk hoe om te gaan met de eigen emoties en hoe om te gaan met de emoties van anderen?

Omgaan met je eigen emoties

Uit diverse onderzoeken komt geen eenduidige beeld naar voren of het tonen van positieve of negatieve emoties tot een beter of slechter onderhandelingsresultaat leidt. Dat is afhankelijk van de omstandigheden (tijdsdruk, gemoedstoestand, de mate van belangrijkheid, de alternatieven, etc.). De feitelijke conclusie uit die onderzoeken is dat emoties het beste functioneel kunnen worden ingezet. Oprecht, maar functioneel. Dat betekent dat bijvoorbeeld het tijdelijk en/of gedeeltelijk parkeren van je emotie (blijheid, boosheid, teleurstelling, etc.) helpend kan zijn. Met ontkennen of wegdrukken van je emoties heeft dat dus niks te maken. Het ‘beheersen’ van je emoties (reflecteren, parkeren, uitstellen, terughalen, etc.) kan geleerd worden. Belangrijk: het dient altijd oprecht te zijn. Toneelstukjes werken zelden.

Omgaan met de emoties van een ander

Emoties vertellen ons iets. Zowel aan onszelf als aan de ander. Ze doen een appel op je. Ze verzoeken je (in)direct om door te gaan of te stoppen of om hulp of een hoger bod te doen of toe te geven of af te haken of een compromis te sluiten, etc. Emoties van anderen doen (in)direct een beroep op jou. Emoties roepen een reactie op. Van blij word je wellicht ook blij, maar wat ook kan is dat je je er juist aan ergert. Van boos word je misschien ook boos of wellicht juist bang, etc. Het oproepen van een tegenreactie hoeft overigens helemaal niet het doel te zijn van de geuite emotie. Het kan simpelweg een uiting zijn van de eigen gevoelens. Het geven van erkenning en/of waardering en daarmee een zekere ruimte bieden kan goed helpen in het ‘kanaliseren’ van die emoties van anderen, en ook die van jezelf. Met toegeven aan of meegaan met de ander omtrent zijn of haar wensen en standpunten, heeft dat verder niks te maken. Ik gaf het al aan: bila’s, trila’s en tal van andere interventies kunnen daarbij helpen.

De ervaring leert wel dat tot afspraken proberen te komen in de emotionele fase – globaal de treden 4, 5 en 6 van de escalatieladder van Glasl – meestal niet verstandig en/of niet haalbaar is.

Het functioneel tonen en ontvangen van oprechte emoties is leerbaar en kan je goed helpen tijdens onderhandelingen.

drs. Servaas M.M. Vrijburg is als zakelijk mediator en partner verbonden aan Fiscount.

