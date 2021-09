DRV en Countus genomineerd voor award klant- en medewerkersbeleving

Welke organisaties in Nederland presteerden de afgelopen twee jaar het best op het gebied van klant- en medewerkerbeleving? Dat blijkt op 7 oktober als voor de elfde keer de Beleving Awards worden uitgereikt. DRV Accountants en Adviseurs en Countus zijn beide genomineerd. DRV zelfs twee keer.

Dit jaar staat de bijeenkomst in het teken van de mensgerichte organisatie. Er zijn in totaal 42 organisaties genomineerd in 16 categorieën. Vorig jaar vond de uitreiking niet plaats vanwege corona, maar in 2019 wonnen onder meer Yes Telecom, ATM, Iselinge Hogeschool en Stichting Rosa Spier Huis een award. De Beleving Awards is door de jaren heen uitgegroeid tot hét klant- en inspiratie-event. Meer dan 250 organisaties zijn de afgelopen jaren genomineerd en ruim 75 winnaars stonden al op het podium.

Klantbeleving

De klantbeleving-awards zijn verdeeld over acht categorieën. De nominaties komen voort uit ruim 300 door Integron uitgevoerde klantonderzoeken in 2019 en 2020 en zijn gebaseerd op het hoogste gemiddelde klanttevredenheidscijfer en de hoogste Net Promoter Score (NPS) die de mate van aanbevelen aangeeft. Verder is er dit jaar een nieuwe klantbeleving-categorie: de continu feedback awards, bedoeld voor die organisaties die de afgelopen jaren op continue basis feedback verzamelen, structureel en hoog scoren, en/of grote stappen maken.

Dit zijn de genomineerden in de categorie klantbeleving:

Afvaldienstverlening

• Attero

• Ortessa

• Saver

Bouw en installatie

• Climate & Controls

• J. De Jonge Group

• Synorga

Financiële dienstverlening

· DRV Accountants en Adviseurs

· HDN

· Techniek Nederland Verzekeringen

Handel en industrie

• Arlanxeo

• Hollister

• Robin Radar

ICT dienstverlening

• Info support

• Trends ICT

• Vecozo

Professionele dienstverlening

• Albron

• Driessen

• Facilicom Solutions

Meest aanbevolen door klanten (NPS)

• AFB International

• Arlanxeo

• Fast & Fluid

Succesvolle continuë klantfeedback

• Canon Medical

• Vos Distri Logistics

• Wecovi

Medewerkerbeleving

De medewerkersbeleving-awards zijn verdeeld over acht categorieën. De nominaties komen voort uit ruim 150 door Integron uitgevoerde medewerkersonderzoeken in 2019 en 2020 en zijn gebaseerd op het hoogste gemiddelde medewerkerstevredenheidscijfer en de hoogste employee Net Promoter Score (eNPS) die de mate van aanbevelen aangeeft. Verder is er dit jaar ook hier de nieuwe categorie – de continu feedback awards – toegevoegd.

Dit zijn de genomineerden in de categorie medewerkerbeleving:

Bouw en installatie

• Aboma

• Nijhuis Bouw

• VPG Techniek

Handel en industrie

• De Groot & Slot |

• Repair Care

• Van Iperen

Onderwijs

• Hogeschool de Kempel

• Hogeschool Leiden

• Marnix Academie

Overheid/non-profit/zorg

• Columbus Junior Oost Twente

• MEE Rotterdam

• Partou

Dienstverlening

• 1nergiek

• Countus

• DRV Accountants en Adviseurs

Transport en logistiek

• Ewals Cargo Care

• Thermotraffic

• Vos Logistics

Meest aanbevolen door medewerkers (eNPS)

• de Groot & Slot

• Hogeschool De Kempel

• Nijhuis Bouw

Succesvolle continuë medewerkerfeedback

• De Jong & Laan

• Ruitenburg

Hier het programma van de dag.