Wat waren mijn vrouw en ik dankbaar toen we een aantal weken terug onze dochter een nieuwe kamer konden geven. De muren een ander kleurtje, andere gordijnen besteld, andere meubels gekocht en vooral… een groot bed, spannend!

Zo blij als een kind

Wij weten nu echt waar de uitdrukking ‘Zo blij als een kind’ over gaat en deze uitdrukking slaat hier echt de spijker op zijn kop! De lach van ons meisje toen ze de kamer zag, daar kun je als ouder echt heel lang op teren! Als ik dat dan vergelijk met de doelgroep die ik zakelijk al jaren bezoek, de accountancybranche, dan stel ik mezelf vaak de vraag of klanten van administratie- en accountantskantoren ook zo blij als een kind worden van wat zij van hun dienstverlener krijgen.

Uit de tijd

Veel te vaak nog kom ik traditionele kantoren tegen die blij zijn dat ze periodiek de loonstroken, de aangifte, de jaarrekening en de factuur kunnen versturen, en dat jaar in, jaar uit. ‘Tsja’ hoor ik die kantoren zeggen, ‘dat is onze business, daar verdienen we geld mee’. Die tijd is echter al even voorbij, maar wat zijn er helaas nog veel kantoren die hun dienstverlening nog altijd niet aangepast hebben. Want wordt jouw klant blij van alleen de loonstrook, de aangifte, de jaarrekening en de factuur die je stuurt? Welnee, die klant wil wel eens een keer verrast worden!

Maak jouw klant zo blij als een kind

Geef de klant wat extra’s! En nee, dat is niet een ingekochte nieuwsbrief die ik bij vrijwel iedere receptie zie liggen. Daar heb je nog nooit wat aan verdiend toch? Zorg voor een echt verras-effect!

Hoe je dat doet? Simpel! Stop je fiscale mensen in een afgesloten ruimte en laat ze eruit komen als ze minimaal 3 fiscale tips hebben voor een deel van je doelgroep. Informeer die betreffende klanten persoonlijk of via een gepersonaliseerd bericht. De kans op een adviesgesprek verhoogt aanzienlijk en laat dat nou net de meerwaarde van je kantoor zijn!

Nog een voorbeeldje? Stuur je klant een appje of mailtje op zijn verjaardag of die van zijn partner, of de verjaardag van zijn kind. Maar nog mooier, als zijn andere kindje, zijn bedrijf, weer een jaar langer bestaat. De data om dat te kunnen doen heb je immers al in je systeem vastliggen.

Ik ben reuze benieuwd hoe jij je klant zo blij als een kind maakt!

Auteur: Marco Muilwijk (marco.muilwijk@afas.nl)