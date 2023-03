Deloitte-topman over splitsing advies en audit: ‘Alleen als we gedwongen worden’

De eventuele splitsing van EY houdt de gemoederen al een tijdje bezig. Deloitte-CEO Joe Ucuzoglu vindt zo’n operatie zinloos en liet dat onlangs in een videoboodschap aan de organisatie ondubbelzinnig weten.

‘Het multidisciplinaire partnermodel staat aan de basis van ons succes’, aldus Ucuzoglu. ‘Wij kiezen ervoor om deze ongelooflijk brede basis van expertise en vaardigheden bijeen te houden onder één Deloitte-paraplu.’ De topman is duidelijk over de suggestie van EY dat de andere big four-organisaties vast ook tot een complexe splitsing van de organisatie over zouden gaan. ‘Hun keuze zou de roadmap zijn voor het herdefiniëren van het beroep. Ik heb hierover met veel partners gesproken wereldwijd en ik wil hier een duidelijk beeld schetsen: er is overtuiging van de kracht van ons model en eensgezindheid. We zijn uitzonderlijk trots op het Deloitte dat we samen hebben opgebouwd. Ons multidisciplinaire model stelt ons in staat om grote toegevoegde waarde te bieden aan klanten en onze medewerkers waarderen de diversiteit aan carrièremogelijkheden. De markten waarderen onze kwaliteit en de gemeenschap als geheel waardeert de invloed die we hebben op veel maatschappelijke terreinen. En dat model blijft de basisvoorwaarde voor onze strategie.’

Hardere groei dan concurrentie

De resultaten spreken voor zich, aldus Ucuzoglu in zijn met Amerikaanse branie overgoten toespraak. ‘Vorig jaar groeiden we met 20 procent en dit jaar groeien we nog sneller, significant harder dan veel van onze branchegenoten.’ Dat neemt niet weg dat het management naar de mogelijkheden van een splitsing heeft gekeken, voegt hij toe. ‘Met als centrale vraag: wat is op de lange termijn in ons gezamenlijke belang?’ En daaruit rolde volgens de Deloitte-baas unanieme steun voor het huidige model.

‘Splitsing heeft nooit wat opgeleverd’

Volgens Ucuzoglu ‘hebben we deze film al vaker gezien’. ‘De geschiedenis is bezaaid met voorbeelden van vergelijkbare operaties die veelbelovend leken, maar nooit hebben opgeleverd wat ervan werd verwacht.’ Dus een splitsing is wat de topman betreft ‘iets wat we alleen zouden doen als het absoluut noodzakelijk was’. ‘En we zitten nu in precies de tegenovergestelde situatie. We houden van wat we nu hebben.’

Toezichthouders zijn volgens Ucuzoglu niet van plan om splitsing van bedrijfsonderdelen op te gaan leggen. ‘Ik heb zelfs verontruste vragen gekregen van toezichthouders hoe zo’n complexe operatie zou moeten verlopen.’