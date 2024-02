ING ruilt KPMG in voor Deloitte

Deloitte is de nieuwe accountant van ING Groep en gaat vanaf 2026 de boeken controleren. Nu wordt die taak nog vervuld door KPMG. Het FD noemt de wisseling ‘een aardige coup’.

Deloitte voert weliswaar de AV Top 50 aan als grootste accountantsorganisatie van ons land, maar gemeten naar wettelijke controles is het de nummer vier; op dat gebied is KPMG koploper. Bovendien heeft Deloitte veruit de minste financiële instellingen als klant. In de financiële sector is het lastig aan goede accountants te komen, signaleerden eerder werkgeversorganisatie VNO-NCW en beleggersvereniging Eumedion al.

Strategische keuze

De consultancytak van Deloitte heeft wel veel klanten in de financiële sector, waardoor er potentieel minder kansen zijn om als controlerend accountant aan de slag te gaan. Dat zou volgens kenners een bewuste keuze zijn. Remy Maarschalk, accountant en partner bij Deloitte, zegt in het FD ‘vanzelfsprekend trots’ te zijn op de voorgenomen benoeming. ‘Een klant als ING markeert voor ons ook de strategische keuzes die wij maken. Wij streven naar een gebalanceerde klantportefeuille met audit- en adviesrelaties.’

Bron: FD