Meerderheid werkgevers steunt handhaving Wet DBA

De behoefte aan flexibiliteit (49%) en specialistische kennis (38%) zijn belangrijke redenen voor werkgevers die meer zzp’ers zijn gaan inzetten. Tegelijkertijd worstelen veel organisaties met onzekerheid over de wet- en regelgeving rondom zzp’ers. Bijna de helft van de werkgevers ervaart de Wet DBA als een complex dossier, en 61% heeft behoefte aan meer duidelijkheid en rechtszekerheid.

Steun voor handhaving Wet DBA

Een groot deel van de werkgevers steunt daarom handhaving van de Wet DBA. Volgens 61% leidt dit tot meer rechtszekerheid en volgens 54% zelfs tot een stabielere arbeidsmarkt. De onduidelijkheid rondom de wetgeving leidt echter tot verschillende reacties in de markt. Sommige bedrijven nemen het zekere voor het onzekere en verminderen het aantal zzp’ers, terwijl anderen juist afwachten en hun strategie niet aanpassen.

Duidelijkheid

“Wat uit dit onderzoek blijkt, is dat werkgevers snakken naar duidelijkheid,” zegt Bart van Krimpen, arbeidsmarktanalist bij Randstad. “Zonder heldere richtlijnen nemen sommige werkgevers het zekere voor het onzekere, terwijl andere werkgevers dan juist een afwachtende houding aannemen. Dit is precies wat we nu zien gebeuren. De ene groep werkgevers schaalt de samenwerking met zzp’ers af, en een bijna net zo grote groep gaat door op de oude voet. De huidige situatie zorgt voor een vertragende werking in de markt, wat nadelig is voor werkend Nederland.”