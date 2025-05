‘Technologie verandert de accountancy, maar de eindklant bepaalt de richting’

Zo is de eerste golf van accountantskantoren die AI inzet zich al aan het vormen. Samen met An Maes, general manager Netherlands en platform bij Silverfin, bespreken we hoe moderne software accountantskantoren helpt, wat de invloed is op bestaande verdienmodellen en hoe de toekomst van connected accounting eruitziet.

Silverfin begon met het ambitieuze idee om een innovatief cloudplatform te ontwikkelen dat het werk van accountants makkelijker maakt, de prestaties van het kantoor verbetert en ruimte biedt voor nieuwe adviesdiensten. Diensten die meer inzetten op menselijk inzicht, strategisch advies en diepgaande klantrelaties. An Maes: ‘Ik heb acht jaar in de accountancy gewerkt en toen ik in 2018 de overstap maakte naar Silverfin, lag de focus van de accountant nog heel erg op het boekhoudkundige aspect. Het verwerken van de administratie en het ontzorgen van de klant. We zagen de automatiseringstrend en de mogelijkheden daarvan voor de accountant al lang aankomen.’

Naast technologische ontwikkelingen, zag Silverfin ook de wensen van de eindklant veranderen. ‘Die veranderende verwachting ligt aan de basis van de technologische vooruitgang in de accountancy. De klant is niet tevreden met een jaarrekening die vijf maanden na het sluiten van het boekjaar wordt opgeleverd. Betrouwbare data moet snel en efficiënt beschikbaar zijn, zodat de accountant op het juiste moment kan adviseren en de klant tijdig actie kan ondernemen. De software van Silverfin is gemaakt door accountants voor accountants. Dat is de sleutel tot ons succes’, legt ze uit.

Software maakt het werk aantrekkelijker

Voor goed en proactief advies moeten kantoren hun compliancewerkzaamheden op orde hebben, vindt ze: ‘Onze software maakt die workflows heel efficiënt. Omdat bijvoorbeeld jaarrekeningen snel opgemaakt kunnen worden, kunnen accountants hun tijd anders besteden en meer met de klant in gesprek gaan.’ Volgens haar is dat niet alleen een voordeel voor de huidige medewerkers, maar ook voor toekomstige accountants. ‘Voor jongere generaties, die misschien minder met repeterende boekhoudtaken hebben, zorgt automatisering dat het werk inhoudelijk aantrekkelijker wordt. Bovendien stellen we ze met onze datahub in staat om overal en altijd in te loggen. Ze zijn dus niet meer gebonden aan een vaste werkplek op kantoor. We merken dat moderne software het vinden en binden van medewerkers bevordert.’

Verdienmodellen veranderen

Moderne software draagt bij aan het onderscheidende vermogen van het kantoor en heeft invloed op bestaande verdienmodellen. ‘De verdienmodellen hoeven niet per se op de schop, maar ze veranderen wel. Eindklanten zijn niet wereldvreemd. Ze weten wat er vandaag de dag met software mogelijk is en vragen zich terecht af waarom er nog steeds hetzelfde prijskaartje hangt aan standaarddiensten. Je kunt de jaarcijfers in een mooi boekje presenteren, maar hoe belangrijk is dat echt? Accepteert de klant nog het traditionele uurtje-factuurtje model, of past een fixed price beter bij de dienstverlening? Steeds vaker ontstaan er ook abonnementsmodellen. Daarbij kiest de klant uit standaardpakketten waarin duidelijk is omschreven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een pakket waarin onder andere het inboeken van de administratie, het opstellen van de jaarrekening, de belastingaangiftes en het deponeren van KvK-stukken zijn inbegrepen. Bij een uitgebreider pakket kan daarbovenop bijvoorbeeld ook elk kwartaal een bespreking van de cijfers en strategisch advies door de accountant plaatsvinden. Volgens An Maes zijn er meerdere wegen naar Rome: ‘Toen we zes jaar geleden in Nederland begonnen, riep een klant dat ze de jaarrekening vanaf nu gratis zouden aanbieden. Dat heeft best wat stof doen opwaaien.’

Welk verdienmodel het kantoor ook kiest, de vraag van de klant moet altijd vooropstaan, vindt An: ‘Wat wil de klant en wat zijn de verwachtingen? De ene klant wil inderdaad sneller inzicht in zijn cijfers en vaker met de accountant kunnen sparren, terwijl andere klanten geen behoefte hebben aan advies maar juist ontzorgd willen worden. Dat is natuurlijk prima. Sommige kantoren stappen daarom over op Silverfin en gebruiken de vrijgekomen tijd om meer persoonlijke adviesgesprekken te voeren. Maar er zijn ook accountantskantoren die met ons platform de werkprocessen zo efficiënt inrichten dat ze sneller het jaarwerk kunnen leveren voor meer klanten.’

Accountants steeds slimmer laten werken

De datahub consolideert data uit meer dan vijftig boekhoud- en financiële bronnen en de open API ondersteunt verschillende ERP-systemen. Silverfin heeft vanaf de eerste dag een open API die de mogelijkheid biedt om zelf integraties te bouwen en zo meer data te koppelen. Deze visie op connected accounting zal accountants ook in de toekomst steeds slimmer laten werken, onder andere met verschillende geïntegreerde AI-toepassingen. ‘Een aantal jaar geleden hebben we AI Mapping geïntroduceerd. Deze tool deelt geïmporteerde boekhoudkundige data automatisch in volgens het gestandaardiseerde Referentie Grootboekschema. Dat maakt het werk makkelijker, maar stelt de accountant ook in staat om data van verschillende klanten uit verschillende sectoren te vergelijken.’ Een ander voorbeeld is de Silverfin Assistent, die kantoren in Nederland sinds kort kunnen inzetten. ‘De AI-assistent fungeert als een senior accountant die klantdata in het dossier scant en checkt op bijvoorbeeld anomalieën, trends en fouten.’

In een markt waar de vraag naar accountants groter is dan het aanbod zijn AI-toepassingen die het werk makkelijker maken geen overbodige luxe. Silverfin gaat daarbij overigens heel zorgvuldig te werk. Artificial intelligence in de datahub is in eigen huis ontwikkeld. ‘Zowel AI Mapping als de Silverfin Assistent zijn gebaseerd op eigen modellen. Dat is een bewuste keuze omdat veiligheid en privacy belangrijke zaken zijn voor onze klanten. We betrekken de klant bij het ontwikkelen en laten ze het vervolgens gratis proberen. Met hun feedback kunnen wij onze software verder verbeteren.’ De intensieve samenwerking met gebruikers geldt ook voor de toekomst. ‘Om een goed platform te hebben en te houden, met data die effectief leidt tot nieuwe inzichten, blijven we luisteren naar onze klanten en naar hun eindklanten’, besluit An Maes met een glimlach.