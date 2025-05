Waarom klanten meer verwachten dan een jaarrekening

De jaarrekening is jarenlang hét product geweest van accountantskantoren. Maar ondernemers verwachten anno 2025 meer. Veel meer. Ze willen geen statisch pdf’je zes maanden na het boekjaar, maar concrete inzichten waarmee ze nú kunnen bijsturen. En daar ligt een enorme kans voor accountants die meer in de rol willen kruipen van strategisch partner.

De jaarrekening alleen volstaat niet meer

Met de balans, de resultatenrekening en de toelichting geeft de accountant de klant inzicht in de prestaties van zijn bedrijf. Behalve het verplichte karakter heeft de jaarrekening voor de klant vaak veel minder waarde. Terugkijken op het boekjaar is nuttig, maar ondernemers zijn toch vooral met de toekomst bezig. En juist daar kunnen accountants een belangrijke rol in spelen.

Realtime data = proactief advies

Ondernemers willen weten hoe ze er vandaag voor staan en wat dat betekent voor morgen. Ze verwachten inzicht, concrete aanbevelingen en proactief advies. Niet terugblikken, maar vooruitkijken. En dat vraagt een andere rol van de accountant met andere vaardigheden op het gebied van meedenken, signaleren en adviseren. Zo moet de accountant direct kunnen aangeven als het aantal debiteuren van de klant oploopt en niet achteraf rapporteren dat er cashflowproblemen zijn. Deze nieuwe vaardigheden vragen om toekomstgerichte tools. Tools die realtime inzicht geven in actuele data. Daarmee kun je toegevoegde waarde leveren aan klanten en ondersteunen bij zaken als investeringsbeslissingen, vraagstukken of risico-inschattingen.

Met Silverfin kan de accountant ondernemers overal en altijd inzicht geven in actuele cijfers. Van liquiditeitsprognoses, scenario-analyses, investeringen en kostenbesparingen; in ons cloudplatform kun je het à la minute inzichtelijk maken. Het maakt niet uit welk financieel pakket je gebruikt. Het platform heeft koppelingen met meer dan vijftig boekhoud- en financiële databronnen.

De datahub stelt de accountant in staat om voor klanten doelstellingen te formuleren die bijdragen aan compliance en een beter financieel beheer van het bedrijf. Worden drempelwaardes bereikt of zijn er compliance-risico’s, dan krijgt de financieel specialist automatisch een seintje. De accountant kan op het juiste moment actie ondernemen waarmee de klant de financiële gezondheid verbetert en de groeikansen vergroot.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

De uitgebreide analyse- en rapportagetools haalt de data automatisch uit het dossier. Je bepaalt zelf welke gegevens je opneemt, over welke periode en hoe gedetailleerd je wilt zijn. Om je advies kracht bij te zetten, stelt Silverfin je in staat om data op te nemen in professionele en gestandaardiseerde rapportagesets en te visualiseren met behulp van tabellen en grafieken.

De behoefte aan actuele informatie op elk gewenst moment dwingt accountantskantoren het werkproces tegen het licht te houden. Overstappen op een datahub biedt, zeker in tijden waar de vraag naar accountants groter is dan het aanbod, strategische flexibiliteit waar klant en kantoor van kunnen profiteren.

Enkele voordelen zijn bijvoorbeeld het vergroten van efficientie. Routinematige taken worden geautomatiseerd. Het werkt nauwkeuriger, informatie is 24/7 beschikbaar en hoeft niet overgetypt te worden wat de kans op fouten verkleint. Ook kan je sneller besluiten nemen door real-time toegang tot informatie. Bovendien verhoogt het de klanttevredenheid en bespaart het kosten.

Praktijkvoorbeeld: zo doet 216 het

Een mooi voorbeeld van datagedreven werken in de praktijk is de samenwerking tussen accountantskantoor 216 en Silverfin. Samen hebben ze grote stappen gezet richting realtime inzicht en advies op maat.

Een paar concrete toepassingen:

KPI-monitoring op maat: Voor elke klant stelde 216 de belangrijkste KPI’s vast, die realtime worden gevolgd via dashboards. Zo ziet de klant in één oogopslag hoe zijn bedrijf ervoor staat.



Met Silverfin kan het kantoor eenvoudig selecties maken in het klantenbestand. Bijvoorbeeld om te analyseren voor welke klanten de huidige ondernemingsvorm nog passend is. Denk aan een mogelijke overstap van eenmanszaak naar een bv.

Prestaties benchmarken: Door data slim te vergelijken met branchegenoten krijgen klanten waardevolle inzichten over hun concurrentiepositie.



Waarschuwingen bij afwijkingen: Als cijfers buiten een afgesproken bandbreedte vallen, krijgt de accountant automatisch een seintje. Dat maakt proactief ingrijpen mogelijk en voorkomt problemen achteraf.

Door deze toepassingen is de samenwerking met klanten veranderd. Niet alleen wordt de dienstverlening relevanter, ook de rol van de accountant wordt strategischer.

Lees hier hoe 216 realtime nog meer inzet.

Draagvlak creëren binnen je kantoor

Een andere manier van werken, doe je niet van de ene op de andere dag. Om maximaal rendement te halen uit de datahub van Silverfin is draagvlak essentieel. Enkele strategieën die daarbij kunnen helpen zijn:

Maak de voordelen helder. Laat ze zien wat het oplevert: minder druk, meer impact. Wees duidelijk wat iedereen binnen het klantteam (en de klant) heeft aan de nieuwe werkwijze tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden. Laat concrete voorbeelden van werkzaamheden zien voor onder andere de assistent-accountant, accountant, fiscalist en relatiebeheerder.

Start met kleine stappen. Ga medewerkers niet pushen om een nieuwe werkwijze of software te omarmen. Start met een team of klantgroep om ervaring op te bouwen. Vervolgens presenteer je je failures en wins aan het hele kantoor.

Betrek medewerkers bij het proces. Gooi geen nieuwe software over de schutting. Vraag om input, laat collega’s meedenken en meebouwen aan de nieuwe werkwijze.

Maak gebruik van early adopters en ambassadeurs. Elk accountantskantoor heeft wel een groep vooruitstrevende medewerkers. Laat enthousiaste collega’s andere meenemen.

Bied training, ondersteuning en ruimte om te experimenteren. Zorg voor training, goede tools en ondersteuning. Laat medewerkers experimenteren en ook falen. Plan sessies om de failures te bespreken. Want daar leer je het meeste van.

Een datahub binnen jouw accountantskantoor?

Wil je klanten meer toegevoegde waarde bieden en het concurrentievermogen van je kantoor vergroten? We vertellen je graag meer over onze datahub en de ondersteuning bij de implementatie.

