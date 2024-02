Koppelen met een datahub geeft je accountantskantoor controle over data

CRM-software, financiële- en administratiepakketten en boekhoudsoftware zijn slechts een paar van de tools die accountants dagelijks gebruiken. In de praktijk betekenen verschillende applicaties vaak dat klantdata handmatig moet worden overgezet, heen-en-weer wordt gemaild of lokaal wordt opgeslagen. Niet efficiënt, maar hoe kan het dan anders?

In dit artikel gaan we in op drie belangrijke voordelen van de koppeling met een datahub. Je leest onder andere hoe de accountant met een datahub controle krijgt over data en daarmee de efficiëntie van het kantoor wordt vergroot.

De eerste stap van de post-accounting maturity curve

1. Real-time up-to-date in de cloud

Controle over data begint in de cloud. De cloud zorgt dat alle data up-to-date is. De datahub wordt daarmee dé informatiebron van je accountantskantoor. Alle informatie wordt real-time doorgestuurd naar de juiste plekken en ingevuld in de juiste templates. Het handmatig overzetten van data is verleden tijd. Daarmee bespaart een accountant niet alleen veel tijd, ook samenwerken met klanten en collega’s wordt een stuk makkelijker.

2. Koppel de datahub eenvoudig aan je kantoorsoftware

Een centrale datahub koppel je makkelijk en snel aan de software die je kantoor gebruikt. Denk aan Exact Online, Yuki, Twinfield, AFAS, Hix, PinkWeb en meer. Als accountantskantoor hoef je bijvoorbeeld niet over te stappen op een ander boekhoudpakket of te veranderen van samenstelsoftware. Je blijft werken zoals je altijd werkte. Met een datahub zorg je ervoor dat alle tools up-to-date zijn en blijven. Collega’s die samen aan een dossier werken, hebben dan ook altijd de beschikking over de meest actuele informatie.

3. De datahub biedt kansen voor kantoor en klant

Een datahub verzamelt alle data van klanten, ongeacht het softwarepakket dat wordt gebruikt. De koppeling met de datahub zorgt dat accountants sneller en makkelijker kunnen werken. Dat bespaart niet alleen veel tijd, het stelt de financieel specialist ook in staat om klanten proactief van advies te voorzien. Zo vergroot je de efficiëntie van het kantoor en dat komt de financiële resultaten ten goede.

Met de datahub van Silverfin koppel je met belangrijke systemen zoals Exact Online en Yuki. Deze live synchronisatie zorgt ervoor dat jij altijd inzicht hebt in de meest recente statistieken. Ook ben je geen tijd kwijt aan het handmatig importeren of exporteren van bestanden. Wil jij meer weten over de datahub? Kijk dan eens op onze website.