EY neemt transformatie-adviseur Bluefield over

Het bedrijf, goed voor zo’n 70 medewerkers, wordt geïntegreerd in bedrijfsonderdeel EY Finance Accounting Advisory Services (FAAS). Bluefield is gespecialiseerd in financiële transformaties in de praktijk, met deskundigheid in onder andere het verbeteren van managementinformatie, het stroomlijnen en automatiseren van financiële processen, transformeren en verankeren van de financiële functie en projectmanagement. “Daarbij beschikt Bluefield over een sterke positie binnen het private equity-segment, een markt waarin snelheid, voorspelbaarheid en schaalbaarheid essentieel zijn”, aldus EY.

All in-strategie

Patrick Gabriëls, bestuursvoorzitter van EY Nederland, koppelt de overname aan de vorig jaar gelanceerde wereldwijde All in-strategie. “Organisaties staan voor keuzes die steeds moeilijker te maken zijn en tegelijkertijd niet langer uitgesteld kunnen worden. Transformaties volgen elkaar snel op en beïnvloeden elkaar. De overname van Bluefield stelt ons in staat om onze klanten beter te laten profiteren van deze All in-strategie. In essentie gaat deze overname erom dat we duurzame waarde creëren voor onze klanten, onze mensen en de samenleving.”

Remco Koopman, samen met Marco Stegeman oprichter van Bluefield, noemt de aansluiting bij EY een logische volgende stap in de ontwikkeling. “Wij hebben ons de afgelopen jaren gericht op het daadwerkelijk realiseren van financiële en digitale transformaties, van strategie naar inrichting en borging in de operatie. Voor klanten betekent dit dat onze bewezen implementatiekracht wordt aangevuld met de internationale schaal en sectorbrede expertise van EY-teams, wat helpt strategische keuzes nog consistenter en op grotere schaal door te voeren in processen, systemen en governance.”