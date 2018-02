Overgangsregeling voor verjaringstermijn tuchtklachten accountants

Minister Wopke Hoekstra van Financiën komt met een overgangsregeling voor de verlenging van de verjaringstermijn van tuchtklachten tegen accountants. Hoekstra meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de regeling nodig is omdat anders de rechtszekerheid in het geding is. Door de aanstaande verlenging van de verjaringstermijn van zes naar tien jaar zouden immers verjaarde zaken alsnog in aanmerking komen voor behandeling.

Amendement

De Tweede Kamer nam vorig jaar de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties aan. Door een amendement van Aukje de Vries (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) werd de absolute verjaringstermijn voor tuchtklachten verlengd van zes naar tien jaar. De subjectieve termijn van drie jaar werd geschrapt omdat de vaststelling van het aanvangstijdstip lastig bleek te zijn.

Kamerbrief

De nieuwe overgangsbepaling regelt ‘dat het gewijzigde artikel 22 van de Wet tuchtrechtspraak accountants niet van toepassing is op handelen of nalaten, indien het recht om ter zake van dat handelen of nalaten een klacht in te dienen op grond van artikel 22 zoals dat voor wijziging luidde, reeds was vervallen.’ Hierdoor wordt voorkomen dat na inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, tegen accountants alsnog een tuchtrechtklacht kan worden ingediend, terwijl deze klacht onder het huidige regime (potentieel al meerdere jaren) verjaard zou zijn, schrijft Hoekstra in de Kamerbrief.

Inwerkingtreding

De overgangsbepaling wordt opgenomen in een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2018, dat momenteel wordt behandeld in de Tweede Kamer. Deze nota van wijziging wordt gelijktijdig met deze brief ingediend bij uw Kamer. Na aanvaarding van beide wetsvoorstellen door de Eerste Kamer, zal de verlenging van de termijn tegelijk met de overgangsbepaling in de Wijzigingswet financiële markten 2018 in werking treden. De beoogde inwerkingtredingdatum voor beide wetsvoorstellen is 1 juli 2018.