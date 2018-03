SnelStart maakt sprong naar de wal

Boekhoud- en facturatiesoftwarebedrijf SnelStart opent een nieuwe vestiging in Alkmaar. Het Texelse familiebedrijf groeit hard volgens de directie en een vestiging in Noord-Holland biedt betere kansen op het vinden van goed gekwalificeerd personeel. Met name de behoefte aan IT-ontwikkelaars is groot.

Het personeelsbestand van SnelStart nam in het recente decennium toe van 40 naar bijna 130 medewerkers en het klantenbestand groeide naar ruim 62.000 ondernemers. Om toekomstige ontwikkelingen niet in gevaar te brengen en te kunnen blijven innoveren, is de producent van boekhoudsoftware voor het mkb voortdurend op zoek naar goed gekwalificeerde medewerkers. Over de gehele linie blijkt het lastig om die naar het eiland te krijgen. Vooral IT-specialisten zijn moeilijk te vinden. Algemeen-directeur Frits Ploeg besloot daarom de sprong naar de vaste wal te wagen om daar een tweede vestiging op te starten. Het nieuwe kantoor van SnelStart wordt gevestigd op een A-locatie aan de rand van Alkmaar, waar ook de Kamer van Koophandel en Svenska Handelsbanken zijn gevestigd.