Onderzoekers Deloitte: energietransitie in Nederland moet sneller

De energietransitie in Nederland moet sneller, zegt Deloitte in een nieuw rapport over het vervangen van fossiele grondstoffen als olie door duurzamere bronnen. Fundamentele keuzes moeten worden gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan ver genoeg te verlagen. Of de energietransitie succesvol is of niet, hangt er volgens de onderzoekers van af of de juiste beslissingen worden genomen.

Het rapport geeft een tussenstand op weg naar minder gebruik van fossiele brandstoffen in Nederland. Deloitte zegt dat Nederland tot nu toe goede vooruitgang heeft geboekt. Zo daalde de uitstoot van broeikasgassen door de industrie met 44 procent sinds 1990. De uitstoot van CO2 is echter nauwelijks gedaald en die daling komt dan vooral doordat de sector minder is gaan produceren vanwege de hoge energieprijzen, aldus de onderzoekers. Volgens hen moet de daadwerkelijke omslag naar duurzame productie nog beginnen.

Keuzes

Nederland staat voor belangrijke en noodzakelijke keuzes, zegt manager Oscar Kraan. “Gaan we de-industrialiseren in Nederland of gaan we echt verder verduurzamen? Overheid en het bedrijfsleven moeten echt samen de weg verder uitstippelen, en hier ook het brede publiek in meenemen.”

Nederland en andere EU-landen hebben afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Zo moet de EU over zeven jaar 55 procent minder uitstoten en twintig jaar later klimaatneutraal zijn. Om de doelen voor 2030 te halen, moeten er onder meer 570 laadpalen per dag worden geïnstalleerd, zegt Deloitte. Ook moet de verwarming van zeshonderd woningen per dag op het elektriciteitsnet komen. En tot 2050 moet er elke twee dagen een windmolen bij komen.

Onderzoekers zien een flinke groei in de opwekking van schone elektriciteit in Nederland door wind- en zonne-energie. Ook het percentage huishoudens dat een duurzamere manier energie verbruikt, groeit volgens hen snel. Gemiddeld gebruikt een op de drie huishoudens nu bijvoorbeeld zonnepanelen, een elektrische auto of een warmtepomp.

(ANP)