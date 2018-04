Eumedion kritisch over green paper NBA

De green paper van de NBA mist diepgang en openheid ten aanzien van alternatieve structuurmodellen voor accountantskantoren. Dat stelt beleggersorganisatie Eumedion in een reactie op de green paper.

Behoud

Eumedion stelt in de reactie dat het haar opvalt dat in de green paper vooral de tekortkomingen en de risico’s van alternatieve structuurmodellen zijn belicht. Hierdoor lijkt volgens Eumedion in de paper al te worden voor gesorteerd op behoud van het huidige verdien- en partnermodel van de accountantskantoren.

Opnieuw inrichten

Wat Eumedion betreft had dit kunnen worden voorkomen door in de green paper te beginnen met de vraag welke structuur (ook die ten aanzien van governance) het beste zou passen bij de taakopdracht van een accountantskantoor als deze helemaal opnieuw zou mogen worden ingericht, dus los van de bestaande situatie. ‘Een dergelijke aanpak zou er aan kunnen bijdragen dat met een open vizier wordt gekeken naar mogelijke varianten en verfijningen van alternatieve structuurmodellen, waarmee de onafhankelijke positie van de controlerend accountant wordt verstevigd, de kwaliteit van de controle wordt vergroot en het vertrouwen in de accountancysector wordt herstelt’, schrijft de organisatie. Eumedion hoopt dat in de aankomende white paper alsnog alternatieve modellen, waaronder ook een splitsing tussen controle en advies, serieus worden onderzocht.