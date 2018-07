Koolmees grijpt per direct in bij ww-systematiek

Tegelijkertijd met het instemmen met de omstreden Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) door de ministerraad heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook direct al ingegrepen in de ww-systematiek. Uitvoering van de sectorindeling legt namelijk een onverantwoord groot beslag op de uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst, schrijft Koolmees in een toelichting aan de Tweede Kamer.

Wijzigingen in de indeling op verzoek van de werkgever zijn daarom niet meer mogelijk met terugwerkende kracht. Ook indeling bij meerdere sectoren is per direct al niet meer mogelijk. Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn bovendien niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.

Sectorindeling

De sectorindeling voor de premieheffing wordt in de WAB vanaf 2020 vervangen door een systematiek waarbij het soort contract leidend is. Daarmee moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vaste baan aan te bieden omdat de ww-premies lager uitvallen. In de aanloop naar afschaffing van de sectorale systematiek neemt Koolmees nu al maatregelen. “De sectorindeling voor de premieheffing is sterk verouderd, weerspiegelt de huidige economie niet meer, en biedt beperkte prikkels om werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen”, licht Koolmees toe.

Hoofdpijndossier Belastingdienst

De sectorindeling is volgende de minister de afgelopen jaren een steeds groter hoofdpijndossier geworden voor de Belastingdienst. “De problemen worden met name veroorzaakt door de verouderde omschrijvingen van de sectoren, waardoor het vaak moeilijk is om de werkzaamheden van een werkgever aan een sector toe te wijzen, en door het sterk toegenomen ‘shopgedrag’ van werkgevers tussen sectoren om zo laag mogelijke premies af te dragen. Dit heeft geleid tot een sterke toename van het aantal aanvragen tot herindeling. Ook is het aantal bezwaar-, beroeps- en cassatiezaken over indelingsbeslissingen sterk gestegen – inmiddels zijn het er ruim duizend per jaar. Kortom: de uitvoering van de sectorindeling legt een onverantwoord groot beslag op de uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst.”