Oud-topman Ballast Nedam cel in voor witwassen

Een voormalig topbestuurder van Ballast Nedam is veroordeeld tot twee maanden celstraf. In zijn tijd als bestuurder van het bouwbedrijf heeft hij meer dan 2,4 miljoen dollar witgewassen.

De 74-jarige man moet ook 5,1 miljoen euro aan illegale inkomsten terugbetalen aan de Staat, bovenop een boete van 100.000 euro. Het OM had alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist, maar wel een veel hogere terugbetaling: 12,5 miljoen euro.

De oud-bestuurder verstrekte tussen 1999 en 2002 informatie over het budget van Ballast Nedam aan een externe adviseur. Dat is omkoping, maar daarvoor kon de man niet worden vervolgd omdat dat verjaard was.

Hij hield het geld aan op een Zwitserse bankrekening en maakte het daarna over naar een Nederlandse rekening alsof het legaal verkregen geld was. Voor deze witwaspraktijken was nog wel vervolging mogelijk.

Een andere bestuurder is vrijgesproken van het witwassen van 1,1 miljoen dollar. De rechter achtte niet bewezen dat dit geld na december 2001, toen witwassen strafbaar werd gesteld, nog op een Zwitserse rekening heeft gestaan.

