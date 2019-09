Uithoflijn-miljoenen: ‘Een gitzwart hoofdstuk van de provincie’

De 12,2 miljoen euro aan onduidelijk verantwoorde uitgaven rond de aanleg van de Uithoflijn blijven voor hoofdpijn zorgen in de provincie Utrecht. Voor de laatste keer debatteerde Provinciale Staten woensdagavond over de kwestie, meldt RTV Utrecht.

Onderzoek EY

EY deed ruim anderhalf jaar onderzoek naar provinciale miljoenenbetalingen rond de aanleg van de Uithoflijn, een tramverbinding naar het Utrecht Science Park. Er bestond namelijk een vermoeden dat mogelijk door de provincie miljoenen aan bouwer BAM zijn betaald zonder dat duidelijk was waarvoor.

Onvoldoende informatie

Het vaststellen van de jaarrekening 2017 van de provincie Utrecht werd daardoor verschillende malen uitgesteld. De jaarrekening had eigenlijk in juli 2018 al goedgekeurd moeten zijn. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken betaalde de provincie om die reden al sinds 1 januari geen voorschotten meer.

Uiteindelijk kwam EY tot de conclusie dat bij de aanleg van de Uithoflijn voor een totaalbedrag van 12,2 miljoen euro aan meerwerkafspraken ‘niet voldoende en niet geschikte controle-informatie is verkregen om vast te stellen dat de prijs in de overeenkomsten juist is in relatie tot de waarde van de prestatie die ervoor geleverd is’. Daarna werd de jaarrekening 2017 alsnog vastgesteld.

Stevig debat

Verschillende partijen gingen er tijdens het laatste debat nog eens stevig in. ‘Het geld is weg, belastinggeld is weg, geld van de samenleving is weg’, aldus PVV-fractievoorzitter René Dercksen. SGP-voorman Bertrick van den Dikkenberg sprak van ‘een gitzwart hoofdstuk van de provincie.’

Boetekleed

Gedeputeerde Robert Strijk trok het boetekleed aan vanwege de stevige conclusies van EY. Met zijn betoog overtuigde hij de kritische partijen dat er verbeteringen komen. ‘Het college erkent het, herkent het en gaat er mee aan de slag’, aldus Strijk.

Bron: RTV Utrecht