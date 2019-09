Mannak: feitelijke onjuistheden, maar ik mag van Van der Vegte niet reageren

De op non-actief gezette algemeen directeur van de NBA Harm Mannak zegt tegen regionaal dagblad Tubantia dat er feitelijke onjuistheden zijn verschenen die hij met documentatie kan weerleggen over de kwestie waardoor hij onder vuur kwam te liggen.

Het bestuur van de NBA besloot eerder deze week onderzoek in te stellen naar het handelen van Mannak naar aanleiding van berichtgeving over de nevenfunctie van Mannak bij het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp. Volgens het FD is er sprake van belangenverstrengeling, omdat Mannak zakelijke banden heeft met Enron-fraudeur Andy Fastow die hij bij verschillende gelegenheden niet heeft gemeld.

‘Moet op mijn tong bijten’

Enschedeër Mannak zegt tegen Tubantia dat hij best op de kwestie wil ingaan, maar dat van NBA-voorzitter Van der Vegte niet mag. “Ik moet nu echt op mijn tong bijten. Ik heb de NBA gevraagd of ik mag reageren, maar de voorzitter zegt ‘nee’. Het enige wat ik er over zeggen wil, is dat er feitelijke onjuistheden zijn verschenen over deze kwestie en dat ik dat met documentatie kan weerleggen. Wat er dan niet klopt aan die berichten, zult u op een andere manier moeten achterhalen.”

Orkest van het Oosten

Mannak gaat tegenover de krant in op verwijzingen naar zijn verleden als directeur bij het Orkest van het Oosten. Ook bij het orkest lag hij onder vuur vanwege vermeende belangenverstrengeling, toen Mannak een automatiseringsopdracht gunde aan een bedrijf (Forque) waar zijn zoon een functie had. “Die vermeende belangenverstrengeling bij het orkest wordt er nu ook weer bijgesleept: ik heb daar alles gemeld destijds en de aanbieding van Forque was gewoon het beste. Mijn zoon was toen 25 jaar en junior-consultant, hij had daar geen sleutelpositie.”