‘NBA-directeur Mannak onder vuur om zakelijke banden met Enron-fraudeur’

De NBA is in verlegenheid gebracht door belangenverstrengeling rond algemeen directeur Harm Mannak, meldt het FD. Hoogleraar Marcel Pheijffer wees er namelijk in een recente column op dat Mannak zakelijke banden met Andy Fastow heeft. De Enron-fraudeur sprak vorige week op een bijeenkomst over fraude en fraudepreventie van de NBA in Amsterdam.

Aandeelhouder KeenCorp

Mannak en Fastow zijn allebei aandeelhouder in het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp, dat gespecialiseerd is in analyses van (frauduleus) gedrag. De NBA-directeur is daar sinds vorige maand ook commissaris. Zowel toen hij dat commissariaat accepteerde als toen hij Fastow naar Nederland haalde heeft Mannak het gedeelde aandeelhouderschap niet gemeld bij het NBA-bestuur, bevestigt hij ook zelf. ‘Ik heb Fastow binnen de NBA omschreven als “een betrokkene” bij KeenCorp. Met de wijsheid van achteraf had ik hem beter aandeelhouder kunnen noemen’, zegt Mannak tegen het FD.

Van der Vegte

NBA-voorzitter Marco van de Vegte bevestigt via zijn woordvoerder dat Mannak zijn zakelijke banden met Fastow niet heeft gemeld. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd, laat de woordvoerder weten. Mannak sluit niet uit dat hij na overleg zijn commissariaat weer opgeeft om te voorkomen dat de NBA ‘kwetsbaar’ wordt: ‘Die afweging is onderdeel van het proces.’

Bron: FD