‘Accountant moet beter communiceren over rol in fraudeopsporing’

Accountantskantoren moeten duidelijker aangeven dat een accountantscontroles nooit voor 100% de garantie kan geven dat fraude wordt opgespoord. Dat zegt Deloitte-topman Hans Honig tegenover radiozender BNR.

Kwaliteit is de belangrijkste factor in de beloning bij Deloitte, benadrukt Honig. Hij is het met de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) eens dat je incidenten moet scheiden van structurele problemen. ‘Als mensen in bedrijven ons bewust willen misleiden, kun je nooit zeggen dat dat 100% zeker wordt ontdekt. Er moeten twee dingen gebeuren: we moeten in onze controles meer aandacht gaan besteden aan continuïteit en fraude. Daarnaast moeten we beter uitleggen wat een accountantscontrole wel en niet doet. Een 100% garantie zal er nooit zijn. Daar moeten we meer en beter over communiceren.’ Over de vraag wat kwaliteit dan precies is, zegt Honig:’De kwaliteitsdefinitie is te eng. Die moet scherper en daar staan wij achter.’

Actie in de hele keten

Het CTA-rapport adviseert om de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de cijfers bij het te controleren bedrijf te leggen. Honig onderstreept dat belang. ‘De commissie zegt eigenlijk dat de accountants het probleem niet alleen kunnen oplossen. Het is belangrijk om ook te kijken wat bedrijven en de toezichthouder kunnen doen. Als we het over de hele keten doen, hebben we een mogelijkheid om forse stappen te zetten.’

Kantoorroulatie

Om te voorkomen dat accountant en bedrijf te veel vier handen op één buik worden, is een verplichte kantoorroulatie doorgevoerd. Maar de CTA ziet geen enkel bewijs dat die roulatie de kwaliteit ten goede komt. Honig vindt dat ook niet een belangrijke factor in de oplossing van het probleem. ‘Wij geloven zelf dat cultuur en innovatie veel belangrijkere knoppen zijn om uiteindelijk te komen tot een veel betere kwaliteit.’

Bron: BNR