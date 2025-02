‘Kantoren aan zet na laatste AFM-onderzoek’

Pheijffer is er als de kippen bij om in te haken op het recente AFM-onderzoek waaruit blijkt dat controlewerkzaamheden van accountants vaak onvoldoende specifiek en onvoldoende diepgaand zijn. Des te meer reden om als kantoor in te zetten op het goed opleiden van de eigen accountants tot kritische controleurs, vindt hij.

Gênant

De hoogleraar stelt in het FD het “ronduit gênant” te vinden dat bij driekwart van de bekeken controles van de jaarrekening de accountant niet voldoende en geschikte controle-informatie over de frauderisico’s vond en dat de fraudeparagraaf in de controleverklaring in 10 gevallen op een of meer onderdelen onjuist of onvolledig is.” Dat daarin mededelingen worden gedaan die haaks staan op wat uit het controledossier blijkt of niet zijn uitgevoerd, vindt Pheijffer “gewoon misleidend, omdat in dergelijke gevallen sprake is van een valse voorstelling door de accountant”.

‘Er is te veel middelmaat’

Pheijffer vindt dat de bevindingen niet moeten leiden tot “de pavlovreactie” van meer regels, maar tot een beter gebruik van bestaande middelen. Zo moeten accountantsorganisaties intern veel meer energie steken in kwaliteitscontrole en meer gebruik maken van fraude- en andere deskundigen bij het uitvoeren van een frauderisico-analyse. “Een professional werkt niet op de automatische piloot, maar bewijst vanuit vakkennis en ervaring diens meerwaarde. Binnen de accountancy moet sneller afscheid worden genomen van hen die de juiste grondhouding en benodigde professioneel-kritische instelling als accountant missen. Er is simpelweg te veel middelmaat.”

AI-robots zullen spoedig meer intelligentie tonen dan menig accountant

Daarnaast mogen kantoren van Pheijffer wel wat meer inzetten op geautomatiseerde data-analyse. “AI-robots zullen spoedig meer intelligentie tonen dan menig accountant. Dit vergt investeringen in automatisering, tools en medewerkers. Pleeg die, bouw financiële buffers op én werk aan een duurzame toekomst van de accountantsorganisatie in plaats van de jaaropbrengst telkens uit te keren aan de partners.” Aan het onderwerp fraude zouden verder opleidings- en examenverplichtingen moeten worden verbonden. “Accountancy is echt geen rocketscience. Met gezond verstand, een kritische geest, een goed team en deugdelijke hulpmiddelen kom je een heel eind. Als je het wilt, tenminste. Daar wringt echter de schoen.”

Bron: FD