In automotive zijn er stevige verschillen in betaaltermijnen. De gemiddeld termijn is 40 dagen. Dat betekent dus dat er bedrijven zijn die beter en die slechter scoren. Wat kunnen automotivebedrijven hieraan doen? Betaalgedrag is wel degelijk beïnvloedbaar. Biedt klanten meerdere mogelijkheden. Accountants kunnen dergelijke trajecten goed in kaart brengen en hierover adviseren.

NLBeterBetaald, hét platform voor slimme financiën, zocht uit welke financiële problemen er in de automotivebranche spelen. Als accountant kun je jouw klanten ondersteunen en adviseren bij het oplossen van hardnekkige betalingsproblemen. Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit een analyse van ruim 1,8 miljoen facturen.

Snelheid van betalen lijkt aan groep kopers te liggen

‘Opvallend aan de cijfers over betalingen in deze branche, zijn de grote verschillen in subbranches. De handel in zwaardere bedrijfsauto’s moet het langst op betalingen wachten, gemiddeld 40 dagen. De handel in personenauto’s hoeft minder lang te wachten, gemiddeld 23 dagen’, zegt Rob Rustenburg, expert van NLBeterBetaald. In de cijfers van NLBeterBetaald is dat ook terug te zien in het percentage betalingen vóór een herinnering. De handel in zwaardere bedrijfsauto’s krijgt 23% van de facturen vóór de herinnering betaald. De handel in personenauto’s krijgt 78% van de facturen voor die periode betaald.

Rustenburg: ‘Deze verschillen, in betaaltermijn en betaalmoment, zijn mogelijk te verklaren als we naar de groep van kopers kijken. We weten dat de handel in zwaardere bedrijfsauto’s (grotere) bedrijven en aannemersbedrijven als koper heeft, die eerder op rekening kopen en bovendien later betalen. En de handel in personenauto’s is meer op consumenten gericht, die vaak direct bij aflevering betalen of binnen 14 dagen moeten betalen.’

Snellere betaling? Bied meerdere betaalmogelijkheden

Een tip om je klanten in de automotivebranche aan snellere betalingen te helpen: bied meerdere betaalmogelijkheden aan. ‘Het aanbieden van een iDEAL-betaling voor een betere betaling helpt. Althans, dat blijkt uit de algemene cijfers. We zien het echter niet terug in de cijfers voor deze branche. Sterker nog: een iDEAL-betaling zorgt soms juist voor een langzamere betaling dan betaling op rekening’, legt Rustenburg uit. ‘Mijn tip is om meerdere betaalmogelijkheden aan te bieden. Daarmee is je klant de debiteur het meest van dienst.’

Herinneringen cruciaal voor subbranches zwaardere bedrijfsauto’s en operational lease

Rustenburg geeft tevens mee dat een consistente opvolging van facturen voor de handel in zwaardere bedrijfsauto’s en operational lease goed kan helpen. ‘Door op regelmatige en heldere wijze onder de aandacht te komen, kun je betalingsproblemen ondervangen. Doe dat niet handmatig, maar zorg voor slimme software die het opvolgingstraject automatiseert,’ geeft hij als laatste tip mee.

