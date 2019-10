Accountant voor kinderopvangorganisaties? Zo help je cliënten bij betalingsproblemen

In de kinderopvangsector zijn financiële uitdagingen hardnekkig. NLBeterBetaald, hét platform voor slimme financiën, geeft aan waar dat voor inkomende betalingen in zit. Als accountant kun je kinderopvangorganisaties ondersteunen en adviseren bij het oplossen van deze 3 grootste problemen. Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit een analyse van ruim 1,8 miljoen facturen.

Probleem 1: gemiddeld worden facturen na 21 dagen betaald

‘3 weken wachten op de betaling kan heel normaal voelen voor je cliënten uit de kinderopvangbranche. Tegelijk: de onderneming moet het geld dan ook minimaal 3 weken voorschieten. Dat gaat ten koste van de cashflow’, zegt Rob Rustenburg, expert van NLBeterBetaald. ‘Een kinderopvangorganisatie kan op diverse manieren een snellere betaling beïnvloeden zonder onvriendelijk te worden. Dat is vooral in deze branche belangrijk. Denk aan communicatie met ouders op factuurniveau.’

Probleem 2: ruim 38% van de facturen wordt pas na één of meerdere herinneringen betaald

‘In de kinderopvang is geen factuur hetzelfde: opvangdagen verschillen per maand. Een gespecificeerde, heldere factuur roept minder vragen op bij ouder(s). Dat vergroot de kans op betalen’, zegt Sander Kamstra, expert van NLBeterBetaald. ‘Een koppeling tussen het ouderportaal of de planningstool van de kinderopvang en de facturen- of debiteurensoftware kan deze specificatie automatisch toevoegen. Dat scheelt handmatig werk, met de voordelen van een heldere factuur.’

Probleem 3: 2,13% van de facturen is na 3 maanden nog niet betaald

‘Met name de kinderopvang heeft te kampen met gestorneerde incasso’s. De hoeveelheid niet betaalde facturen na 3 maanden openstaan, is bijna het dubbele van het gemiddelde in Nederland in 2018’, zegt Kamstra. ‘Automatisering van stornotrajecten en het aanbieden van betalingsregelingen zorgt voor een consequenter – en daarmee effectiever – debiteurenbeheer.’

