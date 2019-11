EY kan jaarrekening provincie Utrecht nog niet controleren

EY weigert te beginnen met de jaarrekeningcontrole over 2018 van de provincie Utrecht omdat de administratie bij de provincie onvoldoende op orde is, meldt Binnenlands Bestuur. De Big Four-accountant heeft de provincie aangegeven dat het pas in het tweede kwartaal van 2020 een controleteam op de cijfers kan zetten, omdat de door de provincie aangeleverde informatie van onvoldoende kwaliteit is. Dat levert EY meer werk op dan waar aanvankelijk rekening mee was gehouden, meldt het accountantskantoor.

Overvallen

De provincie Utrecht zegt overvallen te zijn door de mededeling van EY, ook al was duidelijk dat het proces ‘moeizaam en onder tijdsdruk’ verliep.

Uithoflijn en jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 van de provincie Utrecht werd na veel vertraging pas in juli van dit jaar door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld. EY voorzag de jaarrekening van een positieve verklaring, maar was bijzonder kritisch over de financiële processen bij de provinciale organisatie. Bij de aanleg van de Uithoflijn, een tramverbinding naar het Utrecht Science Park, is er volgens EY voor een totaalbedrag aan meerwerkafspraken van 12,2 miljoen euro ‘niet voldoende en niet geschikte controle-informatie verkregen om vast te stellen dat de prijs in de overeenkomsten juist is in relatie tot de waarde van de prestatie die ervoor geleverd is’. EY deed ruim anderhalf jaar onderzoek naar provinciale miljoenenbetalingen rond de aanleg van de Uithoflijn.

Verbetertraject

De provincie Utrecht zette daarna een verbetertraject in om de kwaliteit van de financiële boekhouding te verbeteren en de financiële afdeling te versterken. Om de achterstand bij de jaarrekeningcontrole weer in te lopen was bovendien een ambitieuze planning opgesteld. Die wordt nu door EY onhaalbaar geacht omdat de door de provincie aangeleverde stukken onvoldoende kwaliteit zouden hebben.

