EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid per januari 2020

Naar verwachting zal uiterlijk per 1 januari 2020 de EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid (Richtlijn 2017/828/EU) worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

RJ-uiting 2019-16

Hiermee zullen onder meer nieuwe wettelijke bepalingen worden ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft in deze RJ-Uiting (2019-16) een overzicht van deze komende wetswijziging. Ook wordt uiteengezet welke aanpassingen als gevolg daarvan zullen worden doorgevoerd in de RJ-bundel.

Verstrekken informatie

De nieuwe wetgeving bevat voor een vennootschap waarvan aandelen of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten zijn genoteerd aan een gereglementeerde markt nieuwe eisen over het verstrekken van informatie over bezoldigingsbeleid, bezoldigingsverslag en transacties met verbonden partijen.

Reageren

RJ-Uitingen zijn bedoeld voor de verduidelijking of interpretatie van bestaande Richtlijnen dan wel voor wijzigingen daarvan. Hiermee hoopt Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) adequaat te kunnen reageren op vragen vanuit het maatschappelijk verkeer. De RJ-Uitingen worden verwerkt in de eerstvolgende jaareditie van de Richtlijnen en hebben daarna in het algemeen geen zelfstandige betekenis meer. De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Download hier de RJ-richtlijn 2019-16.