RJ belicht drie recente wijzigingen met gevolgen voor de jaarverslaggeving

Ten eerste is in januari de vereenvoudiging van de EU Taxonomie Verordening gepubliceerd. Die mag toegepast worden op de EU-taxonomie-rapportage over verslagjaar 2025. “Dit is van toepassing op ondernemingen die ook al in eerdere verslagjaren hierover hebben moeten rapporteren.” De vereenvoudiging betreft de inhoud en de presentatie van te rapporteren informatie over ecologisch duurzame activiteiten. Daarnaast zijn bepaalde technische screeningcriteria vereenvoudigd om uit te maken of economische activiteiten geen ernstige afbreuk doen aan milieudoelstellingen. De vereenvoudigingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2026 en mogen toegepast worden op verslagjaren die aanvangen tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025.

Omnibusrichtlijn

Ten tweede wordt op korte termijn de publicatie van de EU-Omnibusrichtlijn verwacht. “Die bevat een lidstaatoptie met CSRD-rapportagevrijstelling voor verslagjaar 2025 en 2026 voor ondernemingen die op basis van de huidige CSRD wel verplicht zijn tot duurzaamheidsrapportage, maar onder de door de Omnibusrichtlijn gewijzigde reikwijdte van de CSRD buiten de duurzaamheidsrapportageverplichting zullen gaan vallen.”

De vereisten voor duurzaamheidsrapportering in verslagjaar 2025 blijven in lijn met die voor verslagjaar 2024.

Corporate governance-code

Tot slot is afgelopen week het gewijzigde Besluit inhoud bestuursverslag gepubliceerd in het Staatsblad vanwege de geactualiseerde Nederlandse Corporate Governance Code (2025). “Deze wijziging is van belang voor Nederlandse beursvennootschappen die de geactualiseerde Nederlandse Corporate Governance Code (2025) toepassen, waarvan de voornaamste aanpassing de Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) is.”

