RJ-Uiting over duurzaamheidsrapportering en implementatie CSRD

Te late implementatie

De implementatie van het raamwerk voor duurzaamheidsrapportering (voortvloeiend uit de EU-Richtlijn Duurzaamheidsrapportering; Corporate Sustainability Reporting Directive) had uiterlijk op 6 juli 2024 afgerond moeten zijn, maar dit is in Nederland nog niet het geval. Bij publicatie van de RJ-Uiting is nog niet duidelijk wanneer dat wel zo zal zijn.

Nieuwe RJ-uiting na implementatie CSRD

De Raad voor de Jaarverslaggeving beoogt met deze RJ-Uiting te informeren over de aankomende rapportageverplichtingen en is voornemens om, nadat de implementatie van de CSRD is afgerond, een RJ-Uiting te publiceren waarin voorstellen worden gedaan voor de benodigde wijzigingen in (met name) hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’.

De RJ-uiting is hier te downloaden.