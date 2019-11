Banken en overheid intensiveren strijd tegen witwassen met nieuwe taskforce

Een ‘serious crime taskforce’ gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs in de strijd tegen het witwassen van miljarden euro’s van Nederlandse drugscriminelen. Dat hebben ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank recent afgesproken in een convenant dat is afgesloten samen met het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de FIOD en de financiële inlichtingeneenheid FIU, meldt het FD.

Handlangers bovenwereld

De taskforce gaat zich richten op handlangers uit de bovenwereld die de zwaarste vorm van ondermijnende criminaliteit faciliteren, zoals extreem geweld, witwassen, corruptie en combinaties daarvan. Bij witwassen spelen adviseurs, door de taskforce brokers genoemd, vaak een sleutelrol.

Ongebruikelijke transacties

In het convenant is geregeld dat opsporingsautoriteiten onder strikte voorwaarden namen van vermoedelijke adviseurs van de onderwereld aan de vier banken mogen geven. De banken proberen deze namen vervolgens te koppelen aan ongebruikelijke transacties en geven dat door aan de FIU. Als er volgens de FIU inderdaad sprake lijkt te zijn van verdachte betalingen worden politie, FIOD of OM ingeschakeld. Een bron dichtbij de taskforce meldt aan het FD dat het eerste onderzoek inmiddels is gestart.

