HET JAAR VAN (5). Vera van Dijk (BDO) ‘Ik heb veel geleerd van onze scrumteams’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Vera van Dijk is business architect bij BDO.



Wat was de meest belangrijke gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

‘Dit jaar hebben wij veel aandacht besteed aan de redesign van werkprocessen met de inzet van IT-toepassingen. Daarbij heb ik een visie op het toekomstige werkproces mogen vormen. Vervolgens ben ik samen met diverse collega’s van zowel IT als de samenstelpraktijk, onderdelen van deze visie gaan realiseren. In de laatste maand van 2019 gaan een aantal projecten hiervan afgerond worden. Het zijn verschillende puzzelstukken die zometeen in elkaar gaan vallen waardoor er een nieuw werkproces ontstaat. Erg spannend! Begin 2020 gaat de implementatie van start. Ik kijk hier naar uit!’

Wie leerde jou in 2019 een belangrijke les?

‘Dit jaar heb ik veel samengewerkt met scrumteams van onze ICT-afdeling. Ik heb van hen geleerd dat iets wat voor mij als accountant/gebruiker ogenschijnlijk een simpele aanpassing of ontwikkeling is, in werkelijkheid veel werk kan zijn. Met name doordat vooraf allerlei foutscenario’s in kaart gebracht moeten worden en dat heeft effect op de uitwerking.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘Er zijn heel veel mooie innovaties gaande, daar is naar mijn mening geen gebrek aan. Ik wens de accountancysector toe dat deze innovaties worden omarmd en dat ze geïntegreerd worden in het dagelijkse werk. En dat accountants plezier gaan ervaren van deze innovaties en het hun werk leuker maakt.’

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

‘De Brexit. Gelukkig lijkt dat in januari 2020 tot een einde te komen!’

Wie krijgt er voor 2020 jouw beste wensen en waarom?

‘Iedereen van de SBR Assurance werkgroep van de NBA. Wij hebben allen hard gewerkt aan de implementatie van SBR in Nederland en specifiek in de accountancysector. Komende tijd staan nieuwe uitdagingen voor de deur die van ons allen ongetwijfeld veel energie zullen vragen. We zullen weer pieken en dalen kennen. Maar hopelijk gaan we ook weer veel lachen met elkaar!’

Ben je tijdens de kerstdagen bereikbaar voor kantoor?

‘Rond de feestdagen ben ik vrij maar bij urgente zaken ben ik wel bereikbaar. Ik vind het niet erg om de laptop op te moeten starten om ergens mee te helpen.’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Van de feestdagen genieten en van de gezelligheid met vrienden en familie. En ik trek één dag rond de feestdagen uit om heerlijk de hele dag films of een serie te kijken. Maar ik ga toch ook gewoon sporten, dat geeft energie!’

