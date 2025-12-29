HET JAAR VAN (9): “Wat moeten we echt anders doen? Stoppen met los experimenteren”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2025 en wat wensen zij voor 2026? Rond de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Pascale Petiet, eigenaar van AI-platform AI4 Accountancy.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Dat 2025 het jaar was waarin kantoren massaal aan het zoeken waren: wat kán AI, wat mág AI, en hoe pas je het veilig toe in ons vak? Grote kantoren voeren het mondjesmaat in, kleinere testen vooral gratis tools zonder structuur. Steeds vaker krijg ik de vraag: hoe moeten wij voorsorteren? Mijn antwoord: zorg dat je data open en ontsloten is, werk niet in gesloten klantdossier, train mensen in veilig AI-gebruik en kritisch denken, begin met eigen GPT’s of Copilots.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De omslag naar AI-gedreven workflows waarin controles realtime verlopen. En: dat er partijen ontstaan die oplossingen ontwikkelen om documenten en banktransacties vóór de boekhouding af te vangen en te verrijken. Net als bij de SaaS-revolutie moeten systemen opnieuw worden opgebouwd.

Wat moeten we in 2026 echt anders gaan doen?

Stoppen met los experimenteren. Begin met: open data, veilig AI-gebruik, volledige procesautomatisering, AI-integratie in het hele samenstelproces.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2026?

Voor kantoren die nu herontwerpen richting een AI-first werkwijze: realtime cijfers, lagere werkdruk en een nieuwe adviespropositie.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Wandelen. Weg van schermen. Dat geeft ruimte voor strategie en creativiteit.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2026 jouw beste wensen en waarom?

De kleinere MKB-kantoren. Zij leveren met minimale middelen betrouwbare cijfers, maar hebben te weinig tijd voor advies. Big4-kantoren hebben IT-afdelingen en middelen om AI groots door te voeren; kleinere kantoren niet. Daarom bouw ik AI4 Accountancy.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Door mensen die sectoren echt durven veranderen. En door professionals die ondanks drukte blijven zoeken naar betere manieren om ondernemers vooruit te helpen.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2026?

Zakelijk: AI4 Accountancy uitrollen, verfijnen en toegankelijk maken voor álle MKB-kantoren.

Privé: bewuste rustmomenten, betere routines, ruimte om te creëren. Tijd om oma te zijn!