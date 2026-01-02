HET JAAR VAN (12): “Ik wens de sector toe dat we fouten zien als een leermoment om het volgende keer beter te doen”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2025 en wat wensen zij voor 2026? Rond de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Bianca de Jong-Muhren, voorzitter van de NBA.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik in 2025 voor de eerste én voor de tweede keer op retraîte ben geweest. Wat ik van beide reizen heb geleerd, is dat stilstaan je als mens écht heel goed doet, het je dichter bij jezelf brengt, dat dit essentieel is om een goede balans te houden en je hierdoor veel effectiever wordt als mens en leider.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Er zijn een hoop ontwikkelingen in de accountancy die ik zou kunnen noemen, maar voor mij is AI toch wel de belangrijkste. Het is niet de vraag óf we er gebruik van moeten maken, maar wel hóe we AI het beste kunnen inzetten én op een verantwoorde manier. De professional blijft hierbij eindverantwoordelijk en in de lead, AI zie ik als een middel om de professional zo goed mogelijk te ondersteunen, maar dan wel op een verantwoorde manier terwijl je zelf kritisch na blijft denken!

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik wens de accountancysector toe dat we weer met veel trots naar ons beroep gaan kijken, en met veel plezier en zelfvertrouwen het vak uitoefenen. Dat we fouten zien als een leermoment om het volgende keer beter te doen, en elkaar verder helpen waar het kan.

Wat moeten we in 2026 echt anders gaan doen?

Zullen we met z’n allen proberen om in 2026 wat meer en zonder oordeel naar elkaar te luisteren, en op een respectvolle manier met elkaar omgaan, ondanks eventuele meningsverschillen? Als iedereen dit in z’n eigen omgeving wat meer doet, heeft dat echt een olievlekwerking en kunnen we de wereld samen een beetje sympathieker en minder individualistisch maken.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Ik vind het heerlijk om tijd door te brengen met familie en vrienden, de tijd te nemen om échte gesprekken te voeren, veel te sporten en naar muziek te luisteren (en daar ongegeneerd heel hard bij mee te zingen).

Welke persoon of instantie krijgt voor 2026 jouw beste wensen en waarom?

Mijn beste wensen gaan naar Rob Jetten, hij heeft een behoorlijke klus te klaren om belangrijke problemen in Nederland op te lossen, startend met een werkende coalitie te vormen. Ik heb er vertrouwen in dat hij Nederland de goede kant op kan loodsen, en wens hem daar alle succes bij!

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Ik raak geinspireerd door sterke, succesvolle vrouwen die anderen verder helpen; daar komt de ultieme kracht van vrouwen op z’n best tot uiting. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen zomer de biografie van Jacinda Ardern (oud premier van Nieuw-Zeeland) gelezen; een echte aanrader als inspiratie voor authentiek leiderschap en vrouwelijke kracht.