HET JAAR VAN (10): “Ondernemers verwachten een accountant die vooruitdenkt”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2025 en wat wensen zij voor 2026? Rond de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Jan Wietsma, partner en oprichter MKB-kredietcoach.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Tijdens de reis die ik met mijn dochter naar New York maakte, bezocht ik het National September 11 Memorial & Museum. Daar kreeg ik een rondleiding van een brandweervrouw, met Nederlandse roots, die nadat de vliegtuigen in het World Trade Centre waren gevlogen mee heeft geholpen met blus- en reddingsoperaties. Haar verhaal, de stille getuigen in de vorm van objecten, brieven en dossiers die tentoongesteld zijn en de laatste woorden op de vele voicemailberichten maakten grote indruk op mij. Het aansluitende bezoek aan de St Paul’s Chapel liet vervolgens zien hoe belangrijk het is dat er bakens van geloof, hoop en liefde zijn als dergelijke rampen plaatsvinden.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De accountancy bevindt zich in een transitiefase en veel kantooreigenaren worden gedwongen om na te denken over hun eigen toekomst en die van het kantoor. Daarbij hebben ze te maken met ontwikkelingen als AI, duurzaamheid, arbeidsmarkt, regelgeving waarvan de impact nog niet helder is. Dat vraagt om visie en leiderschap, waarbij ik zie dat een deel van de kantoren hier al druk doende mee is, terwijl er andere kantoren zijn die denken dat het allemaal nog wel meevalt. Het gevaar voor deze kantoren is dat ze door de tijd worden ingehaald.

Wat wens je de accountancysector toe?

Dat we werk gaan maken van het ontwikkelen van een visie rondom de rol van de accountant die actief is in het micro- en kleinbedrijf. Want die rol verandert, ondernemers verwachten een accountant die vooruitdenkt. Dat houdt ook in dat we aan de slag moeten gaan met het ontwikkelen van nieuwe producten waarmee we vertrouwen toevoegen voor het maatschappelijk verkeer. Daarbij daag ik de jonge accountants uit om aan de slag te gaan met een herontwerp van deze nieuwe functie van de mkb-accountant.

Wat moeten we in 2026 echt anders gaan doen?

Polariseren, moraliseren en mopperen, daar zouden we in 2026 mee moeten stoppen. We wonen in een van de welvarendste landen ter wereld en toch is er veel ontevredenheid. Het is denk ik goed dat we meer belangstelling voor de mensen buiten onze bubbel krijgen. Dus in plaats van te scrollen op je mobiele telefoon of de hele dag met oortjes in te lopen, kan je ook kiezen voor een wandeling om het gesprek aan te gaan met mensen die je tegenkomt, vrijwilligerswerk te doen, of iemand te bezoeken die behoefte heeft aan een luisterend oor.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2026 jouw beste wensen en waarom?

Bianca de Jong – Muhren, de nieuwe voorzitter van de NBA. Zij heeft de belangrijke taak om het beroep door de transformatie van een tijdperk te loodsen. Daarbij krijgt zij te maken met veel verschillende visies en opvattingen van de leden. Ik wens haar wijsheid toe om daar op een juiste manier invulling aan te geven.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

De gesprekken in ‘De ongelooflijke podcast’ op NPO1. In die gesprekken met allerhande bekende Nederlanders als Arjan Lubach, Lale Gül, Roxane van Iperen, Beatrice de Graaf gaat het altijd over zingeving en betekenisvol leven. Het zet aan tot nadenken en ze helpen je ook met vormen van een visie op maatschappelijke ontwikkelingen en het bevragen van mijn geloof. Daar komt bij dat je ook meer te weten komt over de achtergrond van deze mensen en ontdekt dat bekend en succesvol zijn ook gepaard gaat met leren omgaan met tegenslagen.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2026?

Het belangrijkste doel dat ik privé heb voor 2026 is het afronden van mijn boek ‘Het huis in het bos’ waarmee ik een aantal jaren geleden begonnen ben. Ik laat mij daarin begeleiden door Marlen Visser, dus ik verwacht dat dit wel gaat lukken.

Beroepsmatig hoop ik ook in 2026 studenten die ervoor kiezen om mkb-accountant te worden, te inspireren en te enthousiasmeren om ook met een bedrijfskundige en bedrijfseconomische blik naar een onderneming te kijken. Het zorgt ieder jaar weer voor een brede glimlach als de studenten ontdekken welke nieuwe adviesmogelijkheden de accountant heeft met die andere blik op ondernemerschap.