HET JAAR VAN (11): “De geopolitieke onzekerheid maakt het gebruik van scenario’s onvermijdelijk”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2025 en wat wensen zij voor 2026? Rond de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening bij ABN AMRO.

Wie leerde jou in 2025 een belangrijke les?

Victor Knaap van media monks: AI zorgde voor een dramatische vermindering van de waarde van zijn reclamebedrijf en hij ziet zich zelf als ‘canary in the coalmine’ voor alle uurtje-factuurtje gebaseerde businessmodellen.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Ik denk de aanhoudende consolidatie van de top 50 door private equity.

Wat wens je de accountancysector toe?

Een verbeterde productiviteit (met AI), zodat meer werk gedaan kan worden met minder mensen.

Wat moeten we in 2026 echt anders gaan doen?

Digitaal factureren!

Welke zakelijke kansen zie je voor 2026?

De geopolitieke onzekerheid maakt het gebruik van scenario’s onvermijdelijk in het gesprek met klanten, om een goede adviesrol te kunnen vervullen.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2026 jouw beste wensen en waarom?

Fou-Khan Tsang (RvB-voorzitter aaff, red.), vanwege zijn volharding in tijden van grote zakelijke en persoonlijke uitdagingen.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2026?

Door mijn werk steeds meer als ondernemer in te vullen, wordt de stap naar ondernemerschap kleiner.