Countus neemt 216 Ceifer over

Per 1 januari 2020 heeft Countus accountants + adviseurs 216 Ceifer overgenomen. Het kantoor in Zeist, gespecialiseerd in de medische sector, gaat verder als Countus Ceifer. Volgens verkopende partij 216 paste Ceifer niet meer binnen de nieuwe strategie.

Countus heeft zelf al een gespecialiseerde accountants- en adviespraktijk voor zorgondernemingen en eerstelijns zorgverleners. ‘Met deze overname bouwt Countus haar werkterrein in de medische sector verder uit en versterkt ze haar positie in de regio Midden-Nederland.’ Countus Ceifer blijft met hetzelfde team actief, onder leiding van Jos Sluijs en Erwin Beermann. Klanten krijgen nu ook toegang tot de overige diensten van Countus, waaronder controle, vergunningverlening, salarisadministratie en financiering. Countus telt landelijk 24 vestigingen; het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle.

Overname door 216

Drie jaar terug werd Ceifer nog overgenomen door 216, de voortzetting van de MKB-praktijk van KPMG. Die werd in 2015 afgestoten en ging zelfstandig verder als eigendom van Johan Mastenbroek, eigenaar van ICT-bedrijf EBPI. Innovatie, digitalisering en groei waren de ambitie van het bedrijf, dat startte met zo’n 140 voormalige KPMG’ers, verdeeld over elf vestigingen. Bij de overname van Ceifer in 2017 telde 216 zo’n 150 medewerkers en 15 vestigingen. Toenmalig bestuursvoorzitter Marcel Bisschops legde de lat op een omzetverdubbeling naar € 20 miljoen in 2020. Dat moest voor het grootste deel via overnames worden gerealiseerd. Maar daarvan kwam weinig terecht. Baanbrekend was wel het besluit om een deel van de standaarddienstverlening gratis te gaan aanbieden, waarbij klanten alleen nog betaalden voor maatwerkadvies.

Financieel gezien leverde dat in eerste instantie windeieren op: eind 2017 kampte 216 met een negatief vermogen van ruim € 8 miljoen. Dat is in 2018 opgekrikt tot een positief eigen vermogen van € 331.000. Wel is zowel in 2017 als in 2018 verlies geleden.

Kostenbesparingen

Een jaar geleden stapte het bestuur van 216 op om plaats te maken voor het duo Richard Smid en Jeroen van der Krabben. Het aantal vestigingen werd teruggebracht naar 9. Volgens de jaarrekening over 2018 achtte het nieuwe management ‘een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk’. Zo zijn de verliezen mede veroorzaakt door de focus op innovatie en de inzet van automatisering van de bedrijfsprocessen en door de herstructurering van de organisatie. ‘Op basis van de huidige klantenportefeuille en verwachtingen laat de prognose over 2019 een sterke verbetering van het resultaat zien.’ Dat is onder meer ingegeven door kostenbesparingen. ‘De liquiditeit en solvabiliteit ontwikkelen zich positief, de aandeelhouder heeft vertrouwen getoond in de strategie van de onderneming.’ Aandeelhouders en andere gelieerde maatschappijen hebben daarnaast toegezegd dat ze hun vorderingen op de vennootschap niet binnen 12 maanden zullen opeisen. ‘Het management is derhalve van mening dat de onderneming op going concern kan worden gewaardeerd en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.’

Smid geeft aan dat Ceifer niet meer paste in de herziene strategie van 216. ‘We richten ons op de MKB-markt en er is onvoldoende synergie met de medische praktijk.’ Het bedrijf heeft volgens Smid ‘een goed jaar achter de rug’. Hij wil geen details geven voordat de jaarcijfers naar buiten worden gebracht.