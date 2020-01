5 jaar Accountancy Vanmorgen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen

5 jaar geleden schreef ik mijn eerste blogje/commentaar/redactioneel op deze website met als titel Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dat geldt na 5 jaar nog steeds. Begonnen from scratch, met een idee, met enthousiasme, met een netwerk en met mensen die met ons het experiment wel aan wilden gaan.

Marjolijn Margadant in haar rol als uitgever en ondergetekende. ‘Zeg Frans, zou het misschien een goed idee zijn wanneer wij met Accountancy Vanmorgen zouden beginnen? Zou toch een mooie opvolger kunnen zijn van Accountancynieuws?’ Aarzelen en ja-maar-gedachtes zorgden ervoor dat je niet onmiddellijk ja riep. Maar dan roept je dochter: ‘Ik heb je nog geen enkel argument naar voren horen brengen waarom je het niet zou doen.’ En zo geschiedde.

Beginnen met 0 bezoekers, nu deze maand tot en met vandaag al meer 180.000 bezoekers op onze website. Een succesvol jaarlijks congres, spin offs zoals Fiscaal Vanmorgen en Salaris Vanmorgen en er is meer op weg.

Een begin met dank aan o.a. Fou-Khan Tsang, Jan Wietsma en Andor Valkenburg die ons inhoudelijk ondersteunden. Sponsors die ook het experiment aandurfden. Een spiegel voor MKB-accountancy, waar je als accountant mee werkt, wat je als accountant doet, hoe je dat doet en voor wie je dat doet zijn onze belangrijkste inhoudelijke pijlers.

#Hoedanprecies en #Pakjekans

Geen blogjes met als titel of teneur Accountant moet meer adviseren. We krijgen ze nog steeds toegestuurd en in bijna alle gevallen sturen we ze terug. Wanneer je niet kunt uitleggen waarover je zou moeten adviseren en nog belangrijker #hoedanprecies je dat zou moeten/kunnen doen, dan heeft het voor ons geen waarde. We willen niet vrijblijvend roepen dat je als accountant of administratiekantoor iets zou moeten doen. Wij willen graag concreet zijn, boter bij de vis!

Wat we wel graag opschrijven is hoe accountants daadwerkelijk innovatief bezig zijn en nieuwe proposities in de markt zetten. Hoe kun je slim relatief, eenvoudige administraties van ZZP’ers en het hele kleine MKB verwerken en vertalen naar goed renderende dienstverlening? Hoe kun je nu echt omgaan met kengetallen ten behoeve van je klanten? Wat zijn nu kenmerken van echt goed personeelsbeleid? Hoe haal je en hou je kennis binnen je kantoor? Wat is de persoonlijke motivatie van professionals? Wat vinden anderen nu echt van accountants? Bestaat er zoiets als slim toezicht? Wat betekenen de hervormingen binnen de Belastingdienst voor de MKB-praktijk? Idem voor de rapporten straks van de MCA en CTA. Welke impact gaan voorgestelde maatregelen hebben op de verschillende kantoren: lokale kantoren, full service kantoren, Big Four, enz. Dat doen we nu al 5 jaar en dat blijven we doen.

FH