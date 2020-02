ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen

Bij ABN AMRO zijn nu meer dan 2000 mensen in dienst die zich volledig wijden aan het opsporen van fraude, witwassen en andere financiële criminaliteit. Bij de presentatie van de (tegenvallende) jaarcijfers woensdagochtend meldde de bank dat het om bijna 9 procent van alle medewerkers gaat. Dat aantal zal volgens topman Kees van Dijkhuizen mogelijk nog groeien naar 3000.

Antiwitwasbeleid

ABN AMRO maakt de laatste tijd veel kosten in verband met het verbeteren van het antiwitwasbeleid. ‘We boeken vooruitgang met het op orde brengen van onze klantdossiers en verwachten dit in 2022 af te ronden’, stelt Van Dijkhuizen. Hij benadrukt dat ABN AMRO er desondanks wel in is geslaagd om de totale kosten verder te verlagen. Hierbij plukt de bank vooral de vruchten van de digitalisering in de financiële sector. Voor komende jaren wordt een verdere kostendaling voorzien, tot onder de 5 miljard euro in 2021.

Wwft

Het Openbaar Ministerie doet ook nog onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Wwft. Die kwestie kan de bank een flinke boete opleveren. Hierover kon ABN AMRO woensdag geen nieuwe informatie geven. Volgens Van Dijkhuizen is nog niet duidelijk of justitie straks met een boete komt en hoe hoog een eventuele geldstraf zou kunnen zijn, vandaar dat ABN AMRO hier nog altijd geen geld voor opzij heeft gezet.

Jaarcijfers

ABN AMRO heeft het afgelopen jaar minder winst geboekt, blijkt uit de woensdag gepresenteerde cijfers. De resultaten van de bank stonden onder druk door de lage rentestanden. In het slotkwartaal werd bovendien meer geld opzijgezet in verband met leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. De jaarwinst zakte met 13 procent tot ongeveer 2 miljard euro.

Bron: ANP/NOS