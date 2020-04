Corona | Teller NOW-aanvragen voorbij 50.000

Het UWV heeft dinsdagmiddag een update gegeven over de aanvragen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Om 15.00 uur had het UWV 50.660 aanvragen voor de noodsteunregeling ontvangen. De uitkeringsinstantie had toen telefonisch 5.336 vragen over NOW beantwoord.

Ondernemers kunnen sinds maandagochtend 9.00 uur bij het UWV een aanvraag doen voor de NOW. Er ontstond maandag vrijwel direct een wachtrij door de grote toeloop, maar die rij was tegen het middaguur verdwenen. Het UWV verwachtte tienduizenden aanvragen per dag. Maandag stond de teller op 35.000 aan het einde van de dag, volgens de NOS.

De raad van bestuur van het UWV had vrijdag aangekondigd dat er opstart- en uitvoeringsproblemen kunnen ontstaan. ‘We rekenen op uw begrip hiervoor. Ook doen we een beroep op uw morele verantwoordelijkheid om uitsluitend gebruik te maken van deze regeling als u daar recht op heeft.’ Een kwartier na openstelling van het noodloket bedroeg de wachttijd maandag 16 minuten, maar die was een uur later alweer geslonken tot minder dan 5 minuten. Tegen het middaguur was de wachtrij geheel verdwenen. Wie onverhoopt toch in de wachtrij moet plaatsnemen, raakt zijn plaats niet kwijt als hij de pagina verlaat.

