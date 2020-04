NOW-loket geopend: wachtrij minder dan 5 minuten

Ondernemers kunnen sinds 9.00 uur vanochtend bij het UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Er ontstond vrijwel direct een wachtrij door de grote toeloop, maar die rij werd al snel korter.

De raad van bestuur van het UWV had vrijdag al aangekondigd dat er opstart- en uitvoeringsproblemen kunnen ontstaan. ‘We rekenen op uw begrip hiervoor. Ook doen we een beroep op uw morele verantwoordelijkheid om uitsluitend gebruik te maken van deze regeling als u daar recht op heeft.’ Een kwartier na openstelling van het noodloket bedroeg de wachttijd 16 minuten, maar die was na tien uur alweer geslonken tot minder dan 5 minuten. Wie in de wachtrij plaatsneemt, raakt zijn plaats niet kwijt als hij de pagina verlaat.

Betaling na twee weken

De uitvoeringsorganisatie verwacht tienduizenden aanvragen per dag. Een complete aanvraag zal binnen twee tot vier weken tot een eerste betaling leiden. Er is een checklist met de informatie die werkgevers nodig hebben, zodat ze de aanvraag direct compleet kunnen maken. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De noodmaatregel komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei. De aanvraag kan van 6 april tot en met 31 mei worden gedaan.

