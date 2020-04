Corona | ‘Kabinet werkt aan extra voorwaarden voor nieuwe noodsteun’

Bij de alom verwachte nieuwe ronde steunmaatregelen voor ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen worden waarschijnlijk verschillende extra voorwaarden gesteld. Het kabinet is van plan om steunmaatregelen verlengen ‘zolang dat nodig is’, maar wil dat bedrijven zolang ze overheidssteun krijgen geen bonussen of dividend uitkeren.

Ook wordt bekeken of het omscholen van personeel een voorwaarde voor ondersteuning zou moeten zijn en of het voor alle sectoren wel wenselijk is dat de overheid via de NOW-regeling tot maximaal 90 procent van het salaris betaalt voor werknemers voor wie geen werk is. De tweede week van mei wordt daar een knoop over doorgehakt, meldt de NOS.

Uitvoering

Momenteel wordt onderzocht hoe het uitkeren van bonussen en dividend bij bedrijven die steun krijgen aan banden kan worden gelegd. Het kabinet is er niet tevreden over dat dat nu nog wel kan. De controle daarop zou vooral bij kleine ondernemers echter niet eenvoudig zijn.

Werkgevers: snel tweede steunpakket

De roep om aanvullende voorwaarden bij nieuwe noodsteun klinkt de laatste tijd steeds luider. Vakbond FNV is voor en ook D66, PvdA en GroenLinks bepleitten het onlangs. Werkgeversorganisaties als MKB-Nederland en VNO-NCW stellen in een reactie op de lichte versoepeling die het kabinet dinsdagavond aankondigde dat een aantal sectorale protocollen waaraan is gewerkt niet worden gehonoreerd. ‘Dat is vanavond niet beloond door het kabinet en dat is best zuur’, vindt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. ‘Extra reden om een tweede pakket van noodmaatregelen te ontwikkelen dat ondernemers langer en beter helpt nu het allemaal langer duurt met alle risico’s van dien’, aldus De Boer. ‘En het kabinet moet door het concreet naar voren halen van bijvoorbeeld investeringen in woningbouw, infrastructuur en technologie laten zien dat het economisch perspectief wil creëren. Anders verliest het het vertrouwen van ondernemers en wordt het heel moeilijk om straks economisch weer op te krabbelen.’

Omzetderving van bedrijven

Volgens MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof is het voor veel ondernemers een klap dat ze ook de komende weken nog niet open kunnen. ‘De zorgen zijn groot. In het tweede noodpakket moeten we antwoorden vinden op de vraag hoe we de omzetderving van bedrijven straks compenseren. Ook in de 1,5 metereconomie zal er daarna verlies worden geleden. Daarnaast moeten we verder focussen op wat wél mogelijk is de komende tijd, want mensen hebben ook weer perspectief nodig. Anders gaat het ook maatschappelijk de verkeerde kant op.’