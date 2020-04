Corona | ‘Stel strengere voorwaarden bij nieuw steunpakket’

Er gaan steeds meer stemmen op om extra voorwaarden te stellen aan nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers. GroenLinks en PvdA willen bedrijven die in belastingparadijzen zijn gevestigd bijvoorbeeld uitsluiten, naar Deens voorbeeld. D66-fractievoorzitter Rob Jetten zei afgelopen weekend al dat ook hij verdere voorwaarden wil stellen aan steun. Net als Klaver en Asscher vindt de D66’er dat bedrijven die overeind gehouden worden geen bonussen of dividend uit mogen keren. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA willen een eventuele verlenging van de steunmaatregelen ook gebruiken om milieuambities af te dwingen bij het bedrijfsleven.

Voorwaarden onontkoombaar

Ook het FD stelt in een commentaar dat strengere voorwaarden aan nieuwe steun onontkoombaar zijn. De krant noemt het terecht dat de overheid half maart in allerijl een vangnet heeft opgehangen waar ook bedrijven als Booking.com gebruik van mogen maken. ‘Maar nu steeds duidelijker wordt dat deze crisis niet snel voorbij zal zijn, is het tijd om extra voorwaarden te stellen aan nieuwe steun’.

NOW

Het kabinet heeft niet al te veel voorwaarden willen stellen aan het grootste vangnet, de NOW-regeling, om vertraging en onbedoelde benadeling van bedrijven die je wel wilt helpen te voorkomen. Die aanpak van het kabinet noemt het FD ‘goed te begrijpen vanuit de gedachte dat de pandemie geen gewoon ondernemersrisico is’. Naarmate de crisis langer duurt zou de politiek zich echter niet kunnen blijven verschuilen achter de noodzaak van snelheid en een beroep op eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. ‘Het kabinet overweegt een tweede ronde loonkostensubsidie van nog eens drie maanden. In sommige bedrijven en sectoren zal meer nodig zijn dan alleen steun bij loonkosten. Een discussie over voorwaarden is dan onontkoombaar. Een verbod op aandeleninkoop of dividend voor dit en komend jaar, zoals in Denemarken, ligt dan voor de hand.’

Bron: NOS/FD