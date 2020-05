‘Per 2027 in één keer over naar nieuw pensioenstelsel’

Het nieuwe pensioenstelsel gaat pas in 2027 in, maar dan wel met een ‘big bang’. Dat is het plan waarover nu wordt gesproken bij de uitwerking van het pensioenakkoord, meldt het FD op basis van anonieme bronnen.

Over 7 jaar zouden zo veel mogelijk pensioenfondsen en andere pensioenaanbieders in een klap overgaan naar de nieuwe regels.

Een van de nadelen van zo’n rigoureuze overgang is dat werkgevers en werknemers nog jaren met de oude regels te maken hebben. Er is dan een overgangsperiode nodig van vele jaren. Hoe die eruit komt te zien, is een van de knelpunten, zo schrijft de krant. Voor eind deze maand willen werkgevers, werknemers en het kabinet het op hoofdlijnen eens zijn over de uitwerking van het pensioenakkoord.

Zelfde regime voor iedereen

In het nieuwe pensioenstelsel moet de rekenrente, die pensioenfondsen nu confronteert met oplopende dekkingstekorten, een kleinere rol spelen. De eerste doorrekeningen door het Centraal Planbureau zouden een positief beeld schetsen. Nieuwe wetgeving zou in 2022 moeten ingaan. Maar een big bang-scenario met een nieuw pensioenstelsel per 2027 heeft als voordeel dat hetzelfde fiscaal regime geldt voor alle pensioenen en dat er veel tijd is om de overgang voor te bereiden. Pensioenuitvoerder APG pleitte eerder al voor zo’n overgang, mede omdat dan wordt voorkomen dat medewerkers die van baan veranderen ook van stelsel wisselen.

Uitstel leidt tot vertraging

Wel worden CAO-afspraken over pensioen moeilijk als die al jaren van tevoren moet worden gemaakt. Hoe langer het duurt voordat het nieuwe stelsel ingaat, hoe meer discussie er bovendien zal zijn over wat er met de pensioenen gebeurt in de overgangsperiode. Pensioenspecialisten Wichert Hoekert en Willem Eikelboom van Willis Towers Watson vinden de big bang geen goed idee: ‘Opgelegd uitstel maakt dat jongere werknemers nog jarenlang subsidiërend blijven aan oudere. Gedwongen voortzetting daarvan is ongewenst. Uitstel van transitie leidt bovendien tot vertraging van implementatie. Het is immers een utopie dat sociale partners de transitieplannen op decentraal niveau al concretiseren in de vijf jaren vóór 2027.’ Een geleidelijke invoering komt tegemoet aan veel bedrijven die nu al over willen naar een nieuwe pensioenregeling, aldus beide specialisten.

Bron: FD