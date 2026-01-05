‘Ingevaren’ gepensioneerden krijgen er dit jaar gemiddeld 13% bij

De 1,4 miljoen gepensioneerden van wie het pensioenfonds al is overgestapt op het nieuwe stelsel zien hun uitkering gemiddeld met 13% stijgen, zo berekende Aon.

Onder de Wet toekomst pensioenen (Wtp) worden rendementen belangrijker dan de dekkingsgraad voor het bepalen van de pensioenen. Omdat de aan te houden buffers minder groot zijn, is er ruimte voor hogere uitkeringen en daarnaast waren de beleggingsrendementen in 2025 goed. Inmiddels zijn 24 fondsen overgegaan op het nieuwe pensioenstelsel (ingevaren).

Tot 20% verhoging

Aon bekeek de twaalf grootste fondsen die zijn overgestapt. “Door de huidige financiële positie en het invaren naar het nieuwe stelsel ligt het voor de hand dat veel gepensioneerden een structurele verbetering van hun uitkering zien ten opzichte van eind 2025. Daarmee herstelt de koopkracht voor een belangrijk deel ten opzichte van jaren van gemiste indexatie”, aldus director Wealth Frank Driessen. “Op basis van de huidige plannen gaat het bij de grootste twaalf fondsen om ruim 7 miljoen deelnemers en ongeveer 1,4 miljoen gepensioneerden die met deze verhogingen te maken krijgen. Gemiddeld komt de geschatte verhoging voor gepensioneerden bij deze fondsen volgens Aon uit rond de 13%, met uitschieters van 5% tot 20% of meer per fonds.

Meerdere fondsen hebben vorig jaar hun geplande ‘invaardatum’ van 1 januari 2026 uitgesteld. Beperkte IT-capaciteit en de complexiteit van de transitie zorgden ervoor dat zij nog wachten met de overgang naar het nieuwe stelsel. “Hierdoor verschuift de grootste piek waarschijnlijk naar 2027.” Van de nog niet overgestapte fondsen verwacht ABP 2,84% te kunnen indexeren, PME meldt 2,82%.

Lifecycle

Aon heeft ook de rendementen voor deelnemers in een gemiddelde DC-regeling (de nieuwe standaard) berekend. Deelnemers tot 60 jaar met een vaste lifecycle behaalden vorig jaar een positief rendement. Oudere deelnemers behaalden minder rendement, omdat het risico in de laatste jaren wordt afgebouwd door de afbouw van aandelen ten gunste van obligaties. Obligaties leverden een lager rendement op dan aandelen door de opgelopen rente.

Doorbeleggen levert meer rendement

Voor deelnemers die hebben gekozen voor doorbeleggen was het rendement vanaf 55 jaar hoger dan voor de deelnemers met een vaste uitkering. Dat komt doordat het risico minder wordt afgebouwd in de laatste jaren tot pensioendatum en aandelen leverden in 2025 meer rendement op dan obligaties.

Verzekerde regeling blijft achter

Pensioenfondsen waren in 2025 druk bezig met de implementatie van de Wtp, maar het tempo bleef bij verzekerde regelingen achter. “Een aanzienlijk deel van de werkgevers met verzekerde regelingen leek te mikken op een overgang in 2028. Dat leidde tot zorgen bij de regeringscommissaris en in de sector, omdat de doorlooptijd van een stelselwijziging vaak wordt onderschat. De overgang naar de Wtp is hét moment om het bredere arbeidsvoorwaardenpakket onder de loep te nemen. Wie te laat begint, loopt het risico in een keurslijf van deadlines te worden gedwongen en niet de optimale oplossing voor werknemers te kunnen kiezen”, aldus Driessen.

De mogelijkheid om bij pensionering een bedrag ineens op te nemen, staat nu gepland voor introductie per 1 juli, maar dat is volgens Aon te optimistisch. “Volgens de sector is invoering per 1 juli 2026 niet langer haalbaar; daar is minimaal zes tot negen maanden voor nodig.”