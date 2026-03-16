Opnieuw waarschuwing voor te late overstap mkb-pensioen

Medewerkers van mkb-bedrijven die hun pensioenregeling niet tijdig aanpassen aan het nieuwe stelsel, dreigen een stevige belastingaanslag te krijgen, waarschuwen verzekeraars in het AD.

Tot nog toe hebben tienduizenden mkb-bedrijven hun pensioenregeling nog niet aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. Is het pensioen ondergebracht bij een verzekeraar, dan kan een forse belastingaanslag volgen. Dat geldt voor naar schatting honderdduizenden werknemers.

36.000 bedrijven nog niet over

Ongeveer een op de vijf werknemers heeft een pensioenregeling bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling. Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn inmiddels 19.000 bedrijven met een verzekerde regeling overgestapt, 36.000 bedrijven moeten de overstap nog maken.

Het zogeheten ‘invaren’ van de pensioenregeling moet voor 2028 zijn afgerond. Gebeurt dat niet, dan ziet de fiscus het opgebouwde pensioenvermogen als loon en moet er over het hele pensioenvermogen belasting betaald worden. Voor gepensioneerden dreigt zo’n aanslag niet.

Voor de zomer in actie komen

Volgens directielid Harold Herbert van het Verbond van Verzekeraars is haast geboden en moeten mkb-bedrijven nu actie ondernemen. “Tegen de zomer wordt het al krap.” Er zijn namelijk maar weinig gediplomeerde pensioenadviseurs beschikbaar. Wie langer wacht, heeft dus geen pensioenadvies. “Volgend jaar moet het geregeld zijn”, waarschuwt Enno Wiertsema, voorzitter van adviseursvereniging Adfiz. Hij snapt dat werkgevers anders prioriteiten stellen: “Ondernemers zijn gewoon aan het werk. Een nieuwe pensioenregeling is saai en kost geld, is vaak het idee. Dus wie wil daar nu mee aan de slag?”

Toch is het niet slim om te wachten tot pensioencontracten aflopen, meestal eind van het jaar. “Dan heb je kans dat je in de file terechtkomt. Niet alleen bij adviseurs, maar ook bij de verzekeraars.” Wiertsema wijst ook op het goedkeuringstraject bij bedrijven met een ondernemingsraad. “Dat kost ook tijd.”

Eerder deed Fieke van der Lecq, de regeringscommissaris die toeziet op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, al de oproep om vaart te maken met verzekerde pensioenregelingen.

Bron: AD