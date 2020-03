Coronavirus tast dekkingsgraad pensioenfondsen aan

Het coronavirus heeft, zoals Aon vorige maand al aankondigde, een sterk effect op de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Consultant Mercer stelt dat de fondsen februari zijn uitgekomen op gemiddeld 96%, Aon houdt het op 95%.

De pensioenfondsen eindigden januari met een dekkingsgraad van 101%, maar zijn nu dus onder de 100% gezakt. In februari is de rente met gemiddeld 15 basispunten gedaald en zijn ook de beurzen in het rood geëindigd. ‘Met een gemiddelde dekkingsgraad van ruim onder de 100% stevenen opnieuw miljoenen mensen af op een korting op hun pensioen per het einde van dit jaar’, waarschuwt Aon. ‘Dat legt een bom onder het pensioenakkoord en de door het uitstel van minister Koolmees gecreëerde rust is als bij een donderslag verdwenen. Het laatste heilige huisje van het kabinet lijkt nu te sneuvelen: de rekenrente. Werd tot op heden vastgehouden aan de risicovrije rente, lijkt nu het aanpassen van de rente bespreekbaar.’ Volgens Aon doet een andere rekenrente meer recht aan het risico in het nieuwe pensioencontract.

Slechtste week sinds 2008

De grote boosdoener is volgens Aon duidelijk: ‘Er is maar één woord dat februari typeert en dat is coronavirus. Door deze dreiging ontstond onrust op de financiële markten en een vlucht naar save havens, waardoor de rente in februari verder daalde. De aandelen kregen behoorlijke klappen. In de laatste week van de maand begon het bij beleggers door te dringen dat economische gevolgen van de uitbraak van het virus veel groter zijn dan verwacht. De economische gevolgen blijven niet beperkt tot China. Door het verstoren van wereldwijde productieketens en reisrestricties bij bedrijven, is de impact op de bedrijfsresultaten wereldwijd voelbaar. Ondertussen dook het virus ook op in Italië en Zuid-Korea. Ongerustheid van beleggers sloeg om in paniek en dat zorgde voor de slechtste week op de aandelenbeurzen sinds 2008. De Chinese economie draaide zelfs in de crisis van 2008 beter.’

Positieve noot: de beleidsdekkingsgraad van de pensioenfondsen, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, bleef stabiel op 102%.