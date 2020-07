Accountants eind september op agenda Tweede Kamer

De vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën houdt op 28 september een algemeen overleg over (de toekomst van) het accountantsberoep.

Op de agenda staan de volgende punten:

De vaste commissie had eerder laten weten zo snel mogelijk na het zomerreces te willen overleggen over het accountantsdossier. Het overleg stond oorspronkelijk gepland voor eind april, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Wel bleek dat alle fracties de accountancy hoog op de agenda hadden.